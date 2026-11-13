Après la panne d'Outlook et Teams, l'offre de départs de Microsoft à 60 000 salariés suscite des questions

La panne d’Outlook et de Teams, survenue le 12 novembre aux États-Unis, pousse certains internautes à se demander si elle est liée à l’offre de départs de Microsoft. Ainsi, beaucoup s’interrogent sur le rôle de l’intelligence artificielle dans cette réduction d’effectifs, l’incident étant intervenu moins de trois semaines après l’annonce du programme.

En effet, le 26 octobre, le groupe a ouvert une offre de départs volontaires à environ 60 000 employés, soit 27 % de ses 223 000 salariés. Elle concerne les niveaux 70 et inférieurs de certaines équipes aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Inde, et les employés éligibles ont jusqu’en décembre pour décider.

Face à ces interrogations, un porte-parole de Microsoft a affirmé que l’intelligence artificielle ne motive pas ces programmes et que l’offre ne signifie pas que l’entreprise a besoin de moins de salariés. Dans la même logique, la directrice des ressources humaines, Amy Coleman, a écrit aux employés : « Cette offre de départs volontaires est nouvelle pour nous. (…) Il n’existe pas d’approche universelle pour chaque équipe ou chaque employé ». Toutefois, sur la panne elle-même, Microsoft a seulement indiqué que « une partie de son infrastructure connaît une charge élevée, ce qui contribue probablement aux erreurs de connexion », et la cause exacte n’a pas été publiée.