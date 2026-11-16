Après le pétrole, Dangote s'intéresse au cacao ghanéen

Aliko Dangote discute avec le gouvernement ghanéen d’un projet qui ferait du Ghana un centre de transformation du cacao, portant sur 500 000 tonnes. Selon le ministre des Finances, Cassiel Ato Forson, c’est le milliardaire nigérian qui a pris contact. Le ministre a révélé l’information le jeudi 12 novembre 2026, lors d’un entretien accordé après avoir présenté le budget 2027 au Parlement. Il a expliqué : « Dangote a demandé à utiliser le Ghana comme plateforme pour transformer le cacao localement. » Le ministre a ajouté que Dangote avait aussi contacté le président John Dramani Mahama.

Ce projet fait suite à une série d’annonces pétrolières sur le continent. Dangote a indiqué le 21 octobre 2026, que le groupe avait acquis une participation de 25 % dans le réseau de pipelines de produits pétroliers du Kenya. Il a confirmé qu’une raffinerie de 700 000 barils par jour serait construite à Lamu, sur la côte kényane. Il a lancé début novembre, à Walvis Bay, en Namibie, un projet de stockage de carburant et de pipeline régional de 2,5 milliards de dollars. À cette occasion, il a déclaré : « Nous voulons explorer davantage d’opportunités d’investissement. La Namibie mérite plus que le projet lancé aujourd’hui. » Il a aussi expliqué que la distance entre sa raffinerie et la Namibie n’était que de quatre jours de navigation.

Un objectif de 50 % d’ici 2028

Le projet pourrait aider le pays à atteindre un objectif ambitieux selon le ministre. Le Ghana peut transformer localement plus de la moitié de son cacao d’ici 2028 estime Dangote. Accra cherche depuis longtemps à réduire sa dépendance à l’exportation de fèves brutes et à garder davantage de valeur ajoutée sur son territoire.

Le ministre a fait part de l’état des discussions : « Nous examinons les conditions, et ils veulent signer un contrat. » Il a également déclaré : « Il est prêt à venir au Ghana. » Dangote doit participer à l’Invest Ghana Summit 2026 aux côtés du président Mahama, où les questions d’industrialisation et de chaînes de valeur régionales seront abordées. Pour l’instant, aucun contrat n’a été signé.