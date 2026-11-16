Jorge Jesus est revenu sur sa relation avec Cristiano Ronaldo, lundi 16 novembre 2026, à l’occasion de la conférence de presse précédant la rencontre entre le Portugal et le Pays de Galles, prévue mardi en Ligue des nations. Le sélectionneur portugais a révélé la promesse qu’il avait faite à l’attaquant avant de rejoindre Al-Nassr en Arabie saoudite. Il a également tenu à répondre aux accusations visant son comportement envers l’ancien capitaine de la Seleção.

Les relations entre les deux hommes s’étaient détériorées après leur collaboration à Al-Nassr, puis à la tête de la sélection portugaise. La tension a éclaté lorsque Ronaldo, laissé sur le banc contre la Norvège malgré un échauffement prolongé, a quitté le rassemblement avant la rencontre suivante. Le joueur estimait que son entraîneur n’avait pas respecté sa parole. Cette affaire lui a valu une suspension de 30 jours et une amende de 255 euros de la Fédération portugaise de football. Le 5 novembre, il a finalement annoncé sa retraite internationale.

Jorge Jesus revient sur sa promesse à Cristiano Ronaldo

Face aux journalistes, Jorge Jesus a d’abord qualifié Ronaldo de légende du football portugais, estimant que « la sélection portugaise et le football portugais ne l’oublieront jamais ». Il a ensuite raconté les circonstances de son arrivée à Al-Nassr et la discussion qu’il avait eue avec l’attaquant.

« En tant qu’ami de Cristiano Ronaldo, j’ai travaillé avec lui pendant un an et j’ai appris à le connaître personnellement. Lorsque je suis allé à Al-Nassr, je lui ai dit : « Je vais là-bas et je vais t’aider à devenir champion ». Je ne l’ai pas trompé », a-t-il déclaré.

Le technicien a également réagi aux propos de Dolores Aveiro, qui avait exprimé sa satisfaction après la défaite du Portugal contre le Danemark (4-1), estimant que son fils avait été trompé. « Maintenant, je dois répondre à la mère de Cristiano Ronaldo ? », a-t-il lancé avant d’ajouter : « C’est une dame que je respecte beaucoup. Une mère reste une mère, je comprends ses déclarations. »

Il a par ailleurs qualifié la mère de Ronaldo de « mère exemplaire » et assuré que ses propos ne perturbaient pas le travail de la sélection : « Cela n’affecte rien. » Interrogé sur les questions répétées concernant l’ancien capitaine, Jesus a enfin assuré qu’il ne chercherait pas à les esquiver : « Si nous nous retrouvons ici l’année prochaine pour parler de football et que vous m’interrogez sur Cristiano, je vous répondrai. »