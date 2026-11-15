Portugal : après le départ de Cristiano Ronaldo, la presse dénonce une Seleção sans identité

Le samedi 14 novembre à Braga, le Portugal s’est incliné 4-1 face au Danemark, lors de sa première rencontre sans Cristiano Ronaldo. La presse nationale tire la sonnette d’alarme. Depuis le départ de son capitaine, la sélection peine à afficher un style qui lui appartient. Ce revers met fin à une série de quatre victoires consécutives pour Jorge Jesus et constitue la défaite à domicile la plus lourde de la sélection dans un match officiel.

Pour rappel, le 30 septembre, à Copenhague, Ronaldo quitte brutalement le rassemblement après un différend avec Jesus, qui lui avait annoncé qu’il ne serait pas titulaire face à la Norvège et au Danemark. Lors d’une conférence de presse, le sélectionneur tranche : « C’est moi qui décide ». Selon le quotidien O Jogo, Jesus lui avait promis trente minutes de jeu contre la Norvège, promesse non tenue. Le 5 novembre, Ronaldo annonce sa retraite internationale sur Instagram, à 41 ans, après 234 sélections et 146 buts.

Des critiques en cascade

La presse portugaise ne ménage pas l’équipe. O Jogo juge que « Le Portugal a fait figure d’équipe sans identité ». Record titre : « Le capitaine fantôme hante déjà le pays ». A Bola résume la soirée d’une formule cinglante : « Onze n’ont pas fait un ». Plusieurs médias relient directement cette défaite au départ de l’ancien capitaine. L’ancien défenseur de Benfica João Victor va plus loin : « Voilà ce qui arrive quand on ne respecte pas une idole. »

Le Danemark a profité des erreurs défensives portugaises, tandis que le Portugal a eu le ballon sans jamais imposer sa domination. Elle reste en tête du groupe, mais doit désormais battre le Pays de Galles mardi à Cardiff, ou espérer une défaite du Danemark face à la Norvège, pour assurer sa place en quart de finale.