Après Mbappé, les supporters chinois s'en prennent à Lamine Yamal pour une vidéo controversée

L’attaquant du Barça se retrouve à son tour au cœur d’une tempête en Chine. Le 16 novembre, il a partagé sur Instagram une animation parodique inspirée de South Park, qui se moque de jeunes filles occidentales confondant les cultures asiatiques. Or le montage imite des accents asiatiques et contient une expression raciste visant les Chinois et les Asiatiques. Certains fans réclament des excuses publiques, d’autres demandent aux marques partenaires du joueur de rompre leurs contrats.

Le scénario rappelle l’affaire Mbappé, qui a secoué la Chine fin octobre. Dans une vidéo, l’attaquant du Real Madrid évoquait un montage le représentant à la place d’un « dictateur chinois », en référence à Mao Zedong, qu’il jugeait le plus drôle. Selon certaines sources, c’est lui qui qualifiait Mao de « dictateur ». Plusieurs marques ont alors mis fin à leur collaboration. Mbappé s’est excusé : il s’est dit « sincèrement désolé » et a reconnu des « propos maladroits ». Pékin a affirmé prendre ces excuses « au sérieux ». Le Real Madrid et La Liga ont également présenté les leurs.

Un silence qui pèse

Yamal a supprimé son partage environ trois heures après sa publication. Cette suppression n’a pas suffi à calmer les critiques. Au moment des premières informations, Yamal n’avait présenté aucune excuse publique et le FC Barcelone n’avait fait aucun commentaire.