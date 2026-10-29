Mao Zedong : encore une mauvaise nouvelle pour Mbappé et le Real Madrid

Une plaisanterie de plateau suffit parfois à provoquer une crise. Interrogé dans l’émission The Bridge sur son meme préféré, Kylian Mbappé a évoqué celui d’« un dictateur chinois », avec son visage incrusté sur une image évoquant Mao. Une blague qui n’a pas plu aux internautes chinois ni aux grands groupes du pays. En effet, China Media Group a suspendu les diffusions des matchs du Real Madrid de La Liga.

Concrètement, les dégâts sont aussi financiers. En effet, deux sponsors chinois, Dongpeng et Mengniu, ont mis fin à leur contrat avec Mbappé. Côté télévision, la plateforme Migu a retiré de sa programmation le match Racing Santander-Real Madrid, d’après Marca. Le président de La Liga, Javier Tebas, a donc rencontré l’ambassadeur de Chine en Espagne pour tenter de sauver les accords commerciaux du championnat.

Le joueur a fini par publier des excuses sur ses réseaux sociaux. Mais cela n’a pas suffi : China Media Group a répondu qu’il ne se contenterait pas de mots et qu’il attendait des actes. Le groupe veut aussi des excuses sincères du Real Madrid et de La Liga, et pas seulement de Mbappé.

Un contexte encore flou

Le dossier garde d’ailleurs quelques zones d’ombre puisque la séquence aurait été tournée en avril, ce qui interroge sur le timing de la polémique. Et si aucune sanction sportive n’est prévue, aucune date de reprise des diffusions n’a été communiquée, si bien que le déplacement des Madrilènes à Santander, le 1er novembre, pourrait se jouer sans public chinois.