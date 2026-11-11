Après son conflit avec Dembélé, Mbappé confronté à un nouveau problème chez les Bleus

Kylian Mbappé a retrouvé l’équipe de France lundi 9 novembre à Clairefontaine. Son précédent rassemblement s’était arrêté prématurément à cause d’une blessure au genou. D’après L’Équipe, son retour intervient dans un vestiaire où sa situation a évolué. Il serait désormais plus isolé qu’à la Coupe du monde, où il était entouré de Dembélé, Marcus Thuram, Michael Olise et Rayan Cherki.

Le différend avec Dembélé remonte à la course au Ballon d’Or. Mbappé a déclaré dans un entretien accordé à France Football : « Il a toujours été vu comme un joueur de talent », avant d’ajouter : « Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu ». Dembélé a répondu après la victoire du PSG à Brest : « Je n’ai jamais été l’élu, mais j’ai énormément bossé ». Mbappé assure qu’il n’y a « pas de tensions » et décrit Dembélé comme « un ami ». Le clan Dembélé affirme pourtant qu’aucun échange n’a eu lieu avant le rassemblement, seulement un message resté sans réponse. L’Équipe rapporte que Mbappé lui avait envoyé un message WhatsApp pour apaiser les choses, réaction qu’il aurait mal comprise.

Un capitaine moins entouré

Mbappé a tenté selon le quotidien, de se rapprocher d’autres joueurs et de membres du staff. Certaines initiatives auraient été perçues comme inhabituelles, voire opportunistes. Zinédine Zidane devrait le replacer dans l’axe de l’attaque avec l’absence de Dembélé. Un défenseur interrogé par Le Parisien déclare : « Il a la même joie de vivre, je pense que ça se voit ». Les Bleus affrontent l’Italie jeudi 12 novembre à Milan, puis la Turquie dimanche 15 novembre à Bordeaux, dans les deux cas à 20h45.