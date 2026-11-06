Équipe de France : Zidane envisage un nouveau rôle pour Mbappé en l'absence de Dembélé

À quelques heures de la deuxième liste de Zinédine Zidane, attendue ce vendredi 6 novembre à 18 heures, Kylian Mbappé devrait retrouver les Bleus. Il avait quitté le rassemblement passé après une blessure au genou gauche, lors de la victoire 1-0 contre la Turquie, le 25 septembre. Son retour pourrait s’accompagner d’un changement de rôle.

Mbappé a occupé plusieurs postes en attaque depuis ses débuts professionnels. Il a longtemps évolué à Paris sur le côté gauche et au Real Madrid, il s’est installé comme numéro 9. Il a disputé avec les Bleus, 32 matchs comme ailier gauche depuis ses débuts en mars 2017, avec 21 buts et 16 passes décisives.

Un retour possible en pointe

Zidane l’avait aligné à gauche lors de son premier match sur le banc, en plaçant Dembélé dans l’axe. Mais l’absence de ce dernier, victime d’une lésion aux ischio-jambiers, ainsi que celle d’Esteban Lepaul, touché à la cheville, pourrait l’amener à revoir ses plans. Mbappé pourrait retrouver la pointe de l’attaque.

Daniel Riolo estime sur RMC : « Tu vas le revoir en 9 en équipe de France ». Pour rappel, Didier Deschamps, avait affirmé par le passé qu’il le considérait « comme un attaquant axial », même si l’intéressé apprécie jouer à gauche. Zidane devra trouver la meilleure formule pour les deux rencontres de Ligue des nations. Les Bleus affronteront l’Italie à Milan le 12 novembre, puis la Turquie à Bordeaux le 15 novembre.