Armement : un accord entre la Russie et l'Iran sur 90 lanceurs de missiles de précision révélé

Moscou a accepté de fournir à Téhéran 90 lanceurs de missiles de précision, des armes que l’armée russe utilise en Ukraine, selon des documents de l’industrie de défense russe que le Financial Times a publiés jeudi 5 novembre 2026. L’accord date de 2024 et apparaît dans un programme de production couvrant 2024 et 2025.

Toutefois il faut préciser que le programme ne mentionne jamais l’Iran par son nom. Mais il liste un client appelé K-10, un code utilisé pour désigner Téhéran. En outre, une lettre de mai 2024 précise la nature de la commande. En effet. le concepteur de missiles Vympel y presse le bureau d’études KBM d’accélérer les livraisons de composants pour deux types de lanceurs, les APU-L et les APU-305.

Pour rappel, les APU-L sont conçus pour les hélicoptères d’attaque Mi-28 et portent chacun deux missiles Izdeliye 305. Le document recense aussi un second acheteur étranger, la Chine, qui a commandé 192 lanceurs APU-305.

Les livraisons étaient programmées par lots de fin 2024 à décembre 2025, mais rien ne confirme à ce jour que les lanceurs ont quitté la Russie. Pour information, le journal britannique tient ces documents de Dallas Analytics, un organisme privé ukrainien de renseignement.