Le ministre délégué Djibril Mama Cissé Moussa auprès du Président de la République, chargé de l’Intérieur et de la Sécurité publique a soumis son projet de budget 2027 aux députés de la commission budgétaire. Il s’élève à 90,73 milliards Fcfa avec une baisse de 6,84% comparativement au budget 2026 qui est de 97,18 milliards Fcfa.

La présentation du ministre a fait la lumière sur la composition du projet de budget, lequel est reparti en dépenses ordinaires de montant 67,37 milliards Fcfa et celles en capital chiffrées à 23,36 milliards Fcfa. Des prévisions pour permettre au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique de financer plusieurs programmes tels que ceux relatifs au pilotage, au soutien et à la sécurité publique sans oublier la protection civile, la gestion des frontières et aux affaires intérieures. Il ressort de l’exposé du ministre en présence de ses collaborateurs, la mise en œuvre de plusieurs projets comme l’introduction au Parlement du projet de loi d’orientation et de programmation sur la sécurité intérieure, la fortification et la sécurisation de 10 unités de police déjà construites au niveau des frontières. A ces précisions, il faut ajouter la poursuite de l’équipement des policiers en effets d’habillement, la construction de 15 nouvelles unités de police, le renforcement du dispositif de renseignement, la réhabilitation des unités de police, la construction de 5 centres de protection civile, le renforcement du contrôle en matière de règlement du secteur funéraire, l’équipement des centres de protection civile (véhicules anti-incendie), le développement de la plateforme numérique de gestion des associations, fondations, Ong, débits de boissons et salles de fête, et le renforcement de la sécurisation et de l’aménagement des espaces frontaliers