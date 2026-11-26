Benoît Assou-Ekotto ne retire rien de ses reproches à Kylian Mbappé. Invité de l’émission Lockin, l’ancien international du Cameroun (23 sélections) a jugé que le capitaine de l’équipe de France, aujourd’hui au Real Madrid, s’exprime mal sur l’aide au sport africain, dans des propos qui circulent depuis le 25 novembre 2026. Mbappé n’avait pas réagi au moment de la publication. Le désaccord date de février 2018, quand l’attaquant, alors au Paris Saint-Germain, avait promis de s’engager pour le football du continent.

Un reproche centré sur la communication

Assou-Ekotto vise la forme plus que l’intention : « Non mais tu sais comme je l’ai dit dans un autre média, sa communication elle est pas bonne. Il a dit « oui développer le sport en Afrique etc ». Ça fait très colon. C’est pas bon. Il faut y aller avec le dos de la cuillère. Si tu joues pour l’équipe nationale, tu vas au Cameroun… T’as été 4 fois en Afrique, une fois au Cameroun. Et tu viens dire « oui je vais développer le sport en Afrique ». C’est ça que j’ai pas aimé. Si tu aimes tant l’Afrique… », a déclaré l’ancien défenseur.

Ensuite, alors que la fondation IBKM de Mbappé finance déjà des projets caritatifs sur le continent, il a ajouté : « Si tu en parles pas et qu’on le découvre, tu en ressortiras grandi x100 », a-t-il assuré. Les chiffres sur les séjours de Mbappé en Afrique ont été avancés pendant l’émission, et son entourage ne les a pas confirmés.

Un différend né à l’Élysée en 2018

Cette position n’est pas nouvelle. En effet, à la sortie d’un déjeuner organisé le 21 février 2018 à l’Élysée par Emmanuel Macron, en présence du président libérien George Weah, Mbappé avait affirmé : « Même si je suis Français, j’ai des origines africaines. Aider le sport africain à se développer me tient à cœur. Si je peux aider à travers ma notoriété ou autres, je le ferai avec plaisir. Il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Je vais mettre toute l’énergie possible pour aider au maximum ». Quelques heures plus tard, Assou-Ekotto, alors défenseur de Metz, avait répondu sur Twitter : « Ces joueurs européens d’origine africaine qui tiennent l’Afrique dans leur cœur et qui veulent aider le sport africain bla bla bla tout en s’empressant de jouer pour une sélection européenne, vous me faites doucement rire… mais ça fait bien les bonnes causes ».

Puis Mbappé avait riposté en publiant une photo de la bagarre entre Assou-Ekotto et son coéquipier Benjamin Moukandjo au Mondial 2014 : « Vous me faites doucement rire… mais ça ce sont vos valeurs ». Enfin, Assou-Ekotto avait cité Victor Hugo : « Un lion qui copie un lion devient un singe ».

Les deux joueurs sont nés en France et ont des racines camerounaises. Assou-Ekotto, né à Arras, a choisi les Lions indomptables, alors que Mbappé a opté pour les Bleus. Cette différence de parcours reste au centre de leur désaccord.