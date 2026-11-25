Un cultivateur présumé de chanvre indien, connu sous le surnom de « Petit », a été interpellé à Kétou après la découverte de plus de 354 kg de drogue dans la forêt classée de Dogo. L’opération a été menée le samedi 21 novembre 2026 par des éléments du commissariat d’arrondissement d’Idigny.

Selon une publication de la page Facebook de la Police républicaine, la descente policière a ciblé le hameau d’Agbédo, dans le village d’Awaya, à une trentaine de kilomètres à l’est du commissariat d’Idigny. Les agents ont investi les lieux aux premières heures de la journée. Ils ont alors découvert une quantité importante de chanvre indien entreposée dans une case en terre battue, à proximité d’une zone de culture présumée.

Le bilan de l’opération fait état de 18 sacs contenant au total 354,35 kilogrammes de chanvre indien. Cette saisie a conduit les enquêteurs à rechercher le propriétaire présumé de la marchandise. Les investigations complémentaires ont ainsi permis de retrouver le suspect à son domicile, au quartier Olorun Shogo, dans la commune de Kétou. Il a été interpellé puis remis à l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs pour la poursuite des investigations.