Ballon d’Or 2026 : Didier Drogba prend la défense de Mbappé et pointe un problème d’image

Deuxième du Ballon d’Or 2026, Kylian Mbappé n’a pas été couronné, et Didier Drogba y voit une explication qui dépasse le terrain. Dans un entretien accordé au Parisien et publié le samedi 14 novembre, l’ancien attaquant ivoirien, qui a animé la cérémonie entre 2019 et 2024, estime que l’image publique du capitaine des Bleus a pu peser dans le vote, malgré un bilan individuel qu’il juge exceptionnel.

Ce n’est pas la première fois que le Français déçoit dans la course au trophée. Il avait terminé troisième en 2023, avec 270 points, puis sixième en 2024, avec 420 points. Cette année, il a été devancé par Harry Kane de 28 points seulement.

« Un déficit d’image » en question

Drogba avance d’abord une piste sportive : « Je pense que s’il gagne la Coupe du monde, il est Ballon d’or deux fois d’affilée. » Il ajoute que « ça se joue à pas grand-chose parce qu’avec Madrid, il carbure ». Il reconnaît toutefois ne pas tout comprendre : « Kane n’a pas non plus gagné la Ligue des champions… Je ne sais pas, j’essaye de comprendre… C’est peut-être aussi lié à un déficit d’image. »

Selon lui, le public français se montre sévère envers l’attaquant : « En France, on est très dur, avec Mbappé en particulier, et les joueurs engagés en général. » Il poursuit : « Et Mbappé est un joueur engagé. On préfère parfois les joueurs plus lisses. » Il confie aussi que Mbappé est son « chouchou ».

Pour autant, Drogba refuse que le joueur change de caractère : « Mais cela ne sert à rien de chercher à transformer sa personnalité, car tôt ou tard, ça revient. Il faut être naturel, qu’il reste lui-même, même si cela lui offre une sacrée bataille. »