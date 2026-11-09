Ballon d'Or : Mbappé reçoit le soutien de Zidane, après la « frustration » de Mourinho

Battu de 28 points par Harry Kane, Kylian Mbappé n’a pas remporté le Ballon d’Or, mais son sélectionneur comme son entraîneur de club ont pris sa défense en public. Zinédine Zidane s’est exprimé dimanche 8 novembre 2026 dans l’émission Téléfoot, diffusée en France. Le sélectionneur des Bleus y a jugé que l’attaquant du Real Madrid, deuxième de la cérémonie organisée à Londres le 26 octobre devant Lamine Yamal, méritait autant le trophée que son vainqueur. José Mourinho avait ouvert la voie huit jours plus tôt.

Interrogé sur le capitaine des Bleus et sur le classement, Zidane a répondu : « Mbappé ? Il sera très certainement content de retrouver l’équipe de France. Il voulait sûrement rester avec nous, mais c’est un joueur qui joue beaucoup, il faut faire attention. Le Ballon d’Or ? Tout le monde a sa préférence, il est deuxième, il faut juste accepter. Il est déçu forcément parce qu’il méritait sûrement autant ». Mbappé, 27 ans, vient pourtant de signer le meilleur classement de sa carrière dans cette course, alors que Kane, 33 ans, a décroché avec le Bayern Munich le premier Ballon d’Or de son parcours.

Mourinho avait exprimé sa frustration

L’entraîneur du Real Madrid avait réagi le premier, samedi 31 octobre, en conférence de presse avant le match de Liga contre le Racing Santander. Mourinho a dirigé Kane à Tottenham entre 2019 et 2021, et il a donc commencé par saluer le lauréat avant d’évoquer son propre joueur : « J’ai eu le privilège de travailler avec Harry. C’est un grand à tous points de vue. Malgré la frustration que le mien n’ait pas gagné, je suis heureux pour Kane. Il le mérite. D’un autre côté, Kylian est unique ». Il a ensuite décrit un joueur intelligent et mûr, puis il a salué son attitude après la cérémonie : « La façon dont il a vécu ce Ballon d’Or pour Harry, je n’ai ressenti que de la classe et du respect ».

Ainsi, Mourinho met en avant la réaction de son joueur après le verdict, tandis que Zidane s’adresse directement à Mbappé en lui demandant d’accepter ce résultat. Toutefois, les 28 points d’écart entre Kane et Mbappé ont d’ailleurs alimenté le débat autour de ce classement.