Ballon d'Or 2026 : Bixente Lizarazu reproche à Kylian Mbappé son manque d'humilité

Six jours après la défaite de Kylian Mbappé au Ballon d’Or, Bixente Lizarazu lui a adressé une critique frontale. Dimanche 1er novembre 2026, dans l’émission Téléfoot diffusée sur TF1, le consultant a estimé que Mbappé avait perdu de vue le collectif pendant sa course au trophée. Et pourtant, Mbappé qui affirmait avoir réalisé la meilleure saison individuelle, a fini deuxième, à 28 points de Harry Kane.

Un reproche centré sur l’individualisme

Le champion du monde 1998 avait défendu Mbappé la saison dernière, mais la campagne pour le trophée a changé son regard. Il a d’abord reconnu ses qualités, puis exprimé sa déception : « Il a sorti une belle Coupe du monde. Il a été consistant avec cette équipe de France, avec un discours collectif, et la séquence du Ballon d’Or, il a vrillé. J’ai pas du tout aimé. Il est parti dans un truc hyper individualiste, un manque d’humilité, une autopromotion, un peu en oubliant les autres. Il y avait que lui et les autres n’existaient pas ».

Cette sévérité ne l’a pas conduit à plaider pour une remise en question de Mbappé, car « c’est 100 journalistes qui ont décidé, de 100 pays ». Il souhaite donc surtout retrouver, chez les Bleus, un capitaine tourné d’abord vers le groupe.

Lizarazu avait pourtant commencé par saluer le vainqueur : « C’est un très beau Ballon d’Or, avec un esprit très collectif ». Le joueur du Bayern Munich, sacré à Londres le 26 octobre, a marqué 73 buts en une saison avec son club et l’Angleterre. Il est le premier Anglais récompensé depuis Michael Owen en 2001. Mbappé arrivait toutefois avec trois titres de meilleur buteur, en Liga (25 buts), en Ligue des champions (15) et à la Coupe du monde (10).