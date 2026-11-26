L’Algérie veut fabriquer ses propres batteries au lithium et les vendre sur plusieurs continents. Le président Abdelmadjid Tebboune a lancé lundi 23 novembre 2026 le projet d’une usine de 5 GWh, selon un communiqué de la Présidence de la République. Ainsi, le site produira des batteries lithium-fer-phosphate, dites LFP, pour les voitures électriques et le stockage d’électricité. En outre, le chercheur algéro-canadien Karim Zaghib cite l’Afrique, l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie, Chine comprise, parmi les marchés visés, en plus de la demande locale. Alger veut donc valoriser ses propres minerais.

« Ce projet est ambitieux et extrêmement important dans le domaine des batteries. Il est hautement crédible, car l’Algérie possède un écosystème intégré et exceptionnel dans les minerais critiques. », a déclaré Karim Zaghib, nommé chef du projet par Tebboune. Il devra étudier la réalisation de l’usine et suivre chacune de ses phases, sur le plan technique et technologique. Déjà, à l’issue d’une audience avec le président en avril 2025, il avait chiffré les retombées attendues : « La filière lithium en Algérie peut générer plus de 50 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects. », avait-il affirmé.

Le fer et le phosphate algériens d’abord

Le ministère de l’Énergie et des Énergies renouvelables est le maître d’ouvrage. Ensuite, Sonelgaz International supervise la mise en œuvre. Zaghib veut d’abord accélérer la production de fer et de phosphate, puis les transformer en matériaux pour les électrodes. Le lithium vient après, car le groupe minier public Sonarem reconnaît que le potentiel géologique du pays reste à confirmer.

Cependant, le volet minier avance déjà. En avril 2025, la Sonarem avait en effet signé un accord avec Zaghib pour développer toute la chaîne des batteries LFP, de l’extraction à la fabrication des composants. De même, Tebboune avait indiqué cette année que l’usine d’acide phosphorique du projet intégré de Bled El Hadba, dans l’est du pays, entrerait en service fin 2026 ou début 2027.

Calendrier et coût encore inconnus

Pourtant, le communiqué ne précise ni la date de mise en service, ni le montant de l’investissement, ni l’emplacement de l’usine. De plus, aucun partenaire industriel ou technologique n’est cité, à part Sonelgaz International, qui agit sous la tutelle du ministère de l’Énergie.

En effet, l’idée d’une usine de batteries en Algérie n’est pas nouvelle. En juillet 2023, le dirigeant chinois Xi Jinping avait annoncé à Tebboune, lors de sa visite en Chine, la construction d’une grande usine de batteries au lithium dans le pays. Toutefois, le communiqué de lundi ne mentionne aucun partenaire chinois.