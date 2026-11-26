Le mercredi 25 novembre à Porto-Novo, le ministre de la santé Benjamin Ignace Bodounrin Hounkpatin a exposé aux élus, une enveloppe estimée à 174,826 milliards de FCFA pour 2027. Elle servira à secourir les patients en danger immédiat, à faire reculer la mortalité des mères et des nouveau-nés, à ériger de nouveaux hôpitaux de zone et à remettre à niveau puis équiper les structures existantes. Le plan prévoit aussi de renforcer les équipes. Plus de 500 agents contractuels seront recrutés, et plus de 200 médecins spécialistes ainsi que 60 internes des hôpitaux seront formés.

Le projet de loi de finances 2027, arrêté à 4 757 milliards de FCFA, a été transmis à l’Assemblée nationale, avec pour priorités les ressources propres, le développement territorial et le numérique. Autre dossier en discussion : le ministère du Numérique, dont l’enveloppe recule d’environ 30 % pour atteindre 11,59 milliards de FCFA.

D’autres ministères face aux élus

Corinne Amori Brunet, ministre des Affaires étrangères chargée de l’Intégration des Afrodescendants, défend une enveloppe de 20,778 milliards de FCFA, soit 13,79 % de plus qu’en 2026. Les crédits d’investissement atteignent 4,15 milliards, notamment pour rénover les bâtiments abritant les représentations diplomatiques du Bénin à l’étranger.

Awaou Baco, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’emploi, en charge de la Formation professionnelle, présente 41,791 milliards de FCFA, en hausse de 110,57 %. Cette progression tient surtout à des financements extérieurs plus importants pour l’inclusion des jeunes et l’appui à l’entrepreneuriat, dont les projets ProDIJ et PAEB.

Janvier Yahouédéou, ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, sollicite 62,947 milliards de FCFA, contre 54,907 milliards en 2026. La hausse repose essentiellement sur les dépenses en capital, qui atteignent 32,665 milliards, notamment pour les investissements communaux via le FADeC.