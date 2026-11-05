Bénin : qui est Abou Issa, le nouveau chef d’état-major général des Forces armées

Le général de corps d’armée Abou Issa prend la tête des Forces armées béninoises. Ancien chef d’état-major de l’armée de terre, il succède au général Fructueux Gbaguidi et doit officiellement prendre ses fonctions le vendredi 6 novembre 2026.

La nomination du Général Abou Issa fait suite à une réorganisation de la hiérarchie militaire béninoise. En effet, le mercredi 4 novembre 2026, à l’issue du Conseil des ministres présidé par le chef de l’État, Romuald Wadagni, plusieurs nominations ont été prononcées. Le Colonel André DOKOUI FOFO prend la tête de l’armée de terre, tandis que le Colonel Hervé Sètondji ALLOTCHENOU est nommé chef d’état-major de l’armée de l’air.

Le Capitaine de vaisseau major Dossa HOUNKPATIN succède à la nouvelle configuration du commandement à la tête de la marine nationale. La Garde nationale est confiée au Colonel-major Codjo Saturnin OBELAKOUN. L’ancien chef d’état-major général, le Général Fructueux Gbaguidi, est nommé Secrétaire permanent du Conseil national de Défense et de Sécurité à la Présidence de la République.

Un long parcours militaire

Âgé de 60 ans, le nouveau responsable a rejoint les Forces armées béninoises le 1er octobre 1986. Ancien enfant de troupe du prytanée militaire de Saint-Louis, au Sénégal, il est issu de l’arme du matériel. Sa formation commence en 1990 avec le brevet de chef de section à l’académie militaire d’Antsirabé, à Madagascar. Il obtient en 2007, son diplôme d’état-major à l’École nationale supérieure des armées de Porto-Novo. Cinq ans plus tard, il sort de l’académie militaire de Pékin avec son diplôme d’école de guerre.

Il a commandé le 1er Bataillon du matériel (2001-2006), la Garde républicaine (2006) et le Prytanée militaire de Bembèrèkè (2007-2012). Ensuite, il a servi au cabinet militaire de la présidence, avant de devenir chef d’état-major adjoint de l’armée de terre de 2016 à 2021. Il a dirigé l’état-major de la Garde nationale en 2021, puis l’armée de terre de 2022 à 2026.

Ses distinctions comprennent la Médaille de la Défense, échelon Or, reçue en mars 2025, et le grade de Grand officier de l’Ordre national du Bénin, obtenu en 2021. À l’étranger, il a reçu la Médaille d’or de la Défense française en 2004. Il doit prendre ses fonctions le vendredi 6 novembre 2026.