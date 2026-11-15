Bénin : à Lomé, Djogbénou lance un appel au Niger et au Burkina pour renouer le dialogue

Du 9 au 14 novembre 2026, la 86e session du comité exécutif et la 48e Conférence des présidents de l’Union parlementaire africaine (UPA) se sont tenues à Lomé. C’est en marge de ces travaux que Joseph Fifamè Djogbénou, président de l’Assemblée nationale béninoise, a adressé au Niger et au Burkina Faso un message : « Aussi longtemps que dure la nuit de la discorde, que j’espère passagère, le jour de la paix finira par se lever. »

Ce message intervient alors que la frontière entre le Bénin et le Niger est fermée depuis 2023. Le 2 juin 2026, le président Romuald Wadagni s’est rendu à Niamey, première étape d’une tournée sahélienne qui l’a également conduit au Burkina Faso, pays allié du Niger au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES). Il y a relancé les échanges avec le président Abdourahamane Tiani. Des experts nigériens et béninois se sont réunis à Cotonou les 20 et 21 juin pour discuter de la réouverture de la frontière.

Un dialogue à mener ensemble

Il a d’abord accueilli favorablement la désignation du Burkina Faso à la tête du secrétariat général de l’UPA, avant d’être très clair : « Je ne fais que la cour au Niger et au Burkina Faso parce que je veux aller au Niger et au Burkina Faso. » Pour lui, aucun pays ne peut avancer seul face aux défis sociaux, sécuritaires et migratoires de la sous-région. Il juge qu’un repli sur soi ne constitue pas une réponse et prend l’exemple des refoulements opérés sur les côtes européennes : « Ailleurs, sur les côtes européennes, quand on refoule les Africains, on ne refoule pas les Béninois, les Maliens, les Sénégalais ou les Nigériens : on refoule des Africains. »

Il a invité les assemblées nationales du Bénin, du Niger et du Burkina Faso à agir de façon convergente, aux côtés de leurs gouvernements, afin de « regarder dans la même direction » et de mettre en commun leurs énergies et leurs ressources.