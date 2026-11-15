Bénin – Centrafrique : Gernot Rohr met en garde les Guépards malgré la victoire 4-1 à l'aller

Dimanche 15 novembre à Douala, à la veille de la réception de la Centrafrique dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027, Gernot Rohr a appelé ses joueurs à la vigilance. Le sélectionneur reconnaît que le succès de l’aller renforce la confiance du groupe, mais il redoute un excès d’assurance : « Il faut se méfier d’un excès de confiance, ça peut être un match piège. »

Le Bénin occupe désormais la tête du groupe F. Il avait d’abord tenu tête au Burkina Faso (1-1), à Ouagadougou, lors de la première journée. Le 29 septembre, à Abidjan, les Guépards ont battu la Mauritanie (2-1), puis ils ont dominé la Centrafrique 4-1 à Abidjan, jeudi 12 novembre. Avant ce premier duel, Rohr prévenait déjà : « Ils seront au complet. »

Un pressing dès le coup d’envoi

Le technicien compte reconduire le schéma de l’aller, qui a produit une grande performance : « Nous aurons un schéma proche de celui de l’autre jour. » Il veut retrouver la même intensité dès les premières minutes : « On voudrait commencer le match comme jeudi dernier, avec un grand pressing. »

Rohr s’attend à une équipe centrafricaine décidée à inverser la tendance : « Je m’attends à une équipe centrafricaine qui voudra prendre ça en main, ce qui est normal. » Il insiste donc sur la prudence : « Il faut être méfiant de la réaction de l’adversaire. »

Interrogé sur son propre rôle, le sélectionneur sourit de son âge : « J’ai un certain âge, je ne cours plus. Mon mouvement se limite à accueillir l’équipe. » Il préfère miser sur le collectif : « Nous devons nous exprimer ensemble, et cela doit suffire à mes joueurs. »

Pour Rohr, l’analyse doit porter autant sur les réussites que sur les failles du match aller : « On parle de ce qui a marché, et de ce qui n’a pas marché sur certains points. » Il résume l’état d’esprit de son groupe : « On est méfiant, mais on est quand même en confiance, parce qu’on commence à trouver une façon de jouer qui nous permet d’espérer un bon résultat. »