Bénin : Claudy Siar annonce une journée spéciale en hommage à Bio Guéra le 17 décembre

Chargé de mission auprès du président Romuald Wadagni pour la culture, les médias et la visibilité du Bénin, Claudy Siar a dévoilé sur SRTB, ce vendredi 13 novembre, un projet d’envergure pour faire rayonner la mémoire de Bio Guéra. « On est en train de préparer quelque chose d’extraordinaire », a-t-il lancé, avant de préciser que ce prince guerrier du Borgou doit désormais dépasser les frontières béninoises : « Il doit devenir un héros universel. »

Né en 1856 dans la région de Kalalé, Bio Guéra, de son nom princier Gbaasi N’Guéra, a mené une résistance armée contre l’administration coloniale française, aux côtés des peuples Wasangari, Peul et Baatonnu du nord du pays. Opposé à l’impôt de capitation, au travail forcé et à la conscription, il organise notamment le siège de Bembéréké avant de transférer le combat à Baura. Traqué par les troupes coloniales, il trouve la mort le 17 décembre 1916, dans des circonstances encore discutées. Reconnu héros national en 1975, il est aujourd’hui honoré par une statue équestre érigée à Parakou puis à Cotonou.

Un hommage national prévu le 17 décembre

Pour lui, cette figure reste trop méconnue face à d’autres résistants célébrés à l’échelle continentale : « On parle de Samori Touré, on parle de la Dior, et puis de résistants plus récents. » Il regrette que, lors du centenaire manqué en 2016, l’occasion n’ait pas été saisie : « On a loupé en 2016, on a loupé le centenaire. On ne va pas louper le 110e anniversaire de Bio Guéra. »

Claudy Siar a donc convié le public à retenir la date du 17 décembre, jour anniversaire de la mort du résistant, pour une journée spéciale diffusée sur la télévision nationale béninoise, en partenariat avec Bénin Révélé. Il a également annoncé une mobilisation des médias privés, afin que « tout le monde soit dans cet hommage ».