La Police républicaine entend associer sensibilisation, contrôles et répression pour assurer l’application du nouveau Code de la route, promulgué au Bénin. Le commissaire Jean Marie Sèglé a présenté cette démarche au micro de Bip Radio, en précisant les principales étapes prévues par les forces de l’ordre.

Selon lui, l’action de la police reposera sur trois axes complémentaires. Le premier concerne la sensibilisation des usagers afin de leur faire comprendre les enjeux de la nouvelle loi et les comportements à adopter sur les routes. Cette phase doit permettre de rappeler les règles de circulation et les risques liés à leur non-respect.

Les contrôles viendront ensuite vérifier si les messages diffusés sont effectivement pris en compte par les conducteurs. La police pourra alors constater les manquements et intervenir contre les usagers qui ne respectent pas les dispositions en vigueur. Le commissaire a ainsi prévenu que les opérations ne se limiteront pas aux campagnes d’information.

« La Police républicaine va procéder à des sensibilisations, à des contrôles et également à des répressions », a-t-il déclaré sur Bip Radio. Il a également expliqué que cette démarche progressive permettra de mesurer l’attitude des usagers après les séances de sensibilisation.

Dans son intervention, Jean Marie Sèglé a surtout insisté sur le respect des limitations de vitesse. En agglomération, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, a-t-il rappelé, invitant les conducteurs à adopter une allure modérée. Pour le commissaire, la prudence doit primer sur la recherche de rapidité. Il a résumé son appel à la responsabilité des usagers par une formule sans équivoque : « Il vaut mieux aller en retard que de ne jamais arriver. »