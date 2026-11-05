Bénin : Damien Mama réagit après sa nomination

Damien Mama le tout nouveau ministre, Secrétaire permanent du Comité national de pilotage des pôles de développement territorial, a exprimé sa reconnaissance au président de la République, Romuald Wadagni, après sa nomination. Dans une déclaration rendue publique sur Facebook, il a également évoqué son parcours de plus de vingt ans aux Nations unies et sa volonté de mettre cette expérience au service du Bénin.

Sa nomination marque un retour au pays après plus de deux décennies de carrière au sein du système des Nations unies. Dans sa première réaction, Damien Mama a salué la confiance du chef de l’État et exprimé sa disponibilité à accompagner la mise en œuvre de sa vision pour le développement du territoire national. Il souhaite notamment contribuer à faire des différentes régions du Bénin des pôles de croissance, de prospérité et de création d’opportunités. Une ambition qu’il associe à sa nouvelle mission au sein du Comité national de pilotage des pôles de développement territorial.

Quant à son parcours, il a rappelé avoir exercé pendant plus de vingt ans dans différentes régions du monde sous l’égide des Nations unies. Ces expériences lui ont permis d’acquérir des compétences qu’il souhaite désormais mobiliser au profit de son pays. Le nouveau ministre a également remercié les personnes qui lui ont adressé des messages de félicitations depuis l’annonce de sa nomination.