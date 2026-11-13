Bénin : des contrôles annoncés dans les stations-service après des accusations d'abus

Le gouvernement béninois annonce des vérifications dans les stations-service à la suite d’un signalement d’un internaute. Dans une réponse publiée ce vendredi 13 novembre 2026 sur X, le compte officiel du Gouvernement a indiqué que des démarches étaient déjà engagées pour examiner les faits rapportés.

« Des diligences sont déjà en cours, en coordination avec les Directeurs départementaux compétents, afin de vérifier les faits signalés et de prendre les mesures appropriées », a précisé l’exécutif en réponse à un tweet de l’internaute @EmmanuelGanse.

Ce dernier avait dénoncé le comportement de certaines stations qui, selon lui, appliqueraient le même prix pour des quantités de carburant très limitées. «Les stations essence profitent de la situation pour vendre du vent… c’est abusé. Le même prix d’essence pour une quantité très limitée. Cette mauvaise foi patentée n’est pas de nature à améliorer l’inflation actuelle… pourtant rien ne les oblige à vendre au-dessus de leur capacité. @gouvbenin#wasexo», a-t-il notamment écrit.

Pour rappel, le 14 octobre 2026, face aux longues files d’attente dans les stations-service, notamment dans le nord du pays, le ministère de l’Industrie et du Commerce avait accordé 48 heures aux distributeurs et aux gestionnaires de stations-service pour rétablir un approvisionnement normal. Lors de cette réunion d’urgence avec les acteurs de la chaîne pétrolière, les autorités avaient également dénoncé le remplissage clandestin de grandes quantités de bidons, notamment la nuit, au profit du marché noir.