Bénin : Guy Mitokpè rejoint le Bloc républicain et évoque un « troisième mariage »

Guy Dossou Mitokpè a franchi une nouvelle étape dans son parcours politique ce 11 novembre 2026, en officialisant son adhésion au Bloc républicain, parti de la mouvance présidentielle. Ancien secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates, principale formation de l’opposition, il a profité de l’annonce pour évoquer, à travers une comparaison, un « troisième mariage ».

Ancien président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB) et député de la 7e législature, il a d’abord milité au sein du parti Restaurer l’Espoir. Il a rejoint en octobre 2022, Les Démocrates, où il a occupé le poste de secrétaire national à la communication. Il a quitté ce parti en mars 2026, invoquant « la fin d’un cycle ». Le Conseil des ministres l’a nommé en juillet dernier, membre du Conseil économique et social au titre du département de l’Atlantique.

Une image pour dire ses émotions

Devant la presse, il a décrit son état d’esprit comme celui d’une jeune fille « devenue adolescente » qui s’était « promis » de se marier vierge. Elle est « restée honnête, sérieuse » et s’est effectivement mariée vierge au-delà de la vingtaine. Pourtant, selon lui, elle « en est à son troisième mariage ».

Malgré son sérieux, sa bonne volonté, son engagement et « l’amour qu’elle a apporté à son premier mari », cette femme vit aujourd’hui, dit-il, un troisième mariage. Il estime qu’il revient « à ses enfants de juger » et se pose les questions suivantes : « Est-ce qu’elle a été une bonne mère ? Est-ce qu’elle a été une bonne épouse ? » Pour lui, la vérité est que « c’est elle qui est en train de célébrer son troisième mariage ». Il a conclu sur un souhait : « J’espère bien que ça sera le dernier mariage. »