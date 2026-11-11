Guy Mitokpè. Photo : DR

Bénin : Guy Mitokpè rejoint le Bloc républicain et évoque un « troisième mariage »

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Guy Dossou Mitokpè a franchi une nouvelle étape dans son parcours politique ce 11 novembre 2026, en officialisant son adhésion au Bloc républicain, parti de la mouvance présidentielle. Ancien secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates, principale formation de l’opposition, il a profité de l’annonce pour évoquer, à travers une comparaison, un « troisième mariage ».

Ancien président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB) et député de la 7e législature, il a d’abord milité au sein du parti Restaurer l’Espoir. Il a rejoint en octobre 2022, Les Démocrates, où il a occupé le poste de secrétaire national à la communication. Il a quitté ce parti en mars 2026, invoquant « la fin d’un cycle ». Le Conseil des ministres l’a nommé en juillet dernier, membre du Conseil économique et social au titre du département de l’Atlantique.

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Une image pour dire ses émotions

Devant la presse, il a décrit son état d’esprit comme celui d’une jeune fille « devenue adolescente » qui s’était « promis » de se marier vierge. Elle est « restée honnête, sérieuse » et s’est effectivement mariée vierge au-delà de la vingtaine. Pourtant, selon lui, elle « en est à son troisième mariage ».

Malgré son sérieux, sa bonne volonté, son engagement et « l’amour qu’elle a apporté à son premier mari », cette femme vit aujourd’hui, dit-il, un troisième mariage. Il estime qu’il revient « à ses enfants de juger » et se pose les questions suivantes : « Est-ce qu’elle a été une bonne mère ? Est-ce qu’elle a été une bonne épouse ? » Pour lui, la vérité est que « c’est elle qui est en train de célébrer son troisième mariage ». Il a conclu sur un souhait : « J’espère bien que ça sera le dernier mariage. »

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