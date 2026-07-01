CES au Bénin: Guy Mitokpè, Patrick Djivoh et Isidore Gnonlonfoun nommés

Trois figures intègrent simultanément la même institution consultative. Le Conseil des ministres, réuni mercredi 1er juillet 2026 sous la présidence de Romuald Wadagni, Président de la République, a validé la composition intégrale du nouveau Conseil économique et social (CES), avec l’entrée de Guy Mitokpè, Patrick Djivoh et Isidore Gnonlonfoun.
Un ancien opposant rallié au pouvoir
L’ex-député de la 7ᵉ législature, Guy Dossou Mitokpè, rejoint le CES au titre de l’Assemblée nationale, comme membre départemental de l’Atlantique, aux côtés de Kokou Lucien Houngnibo, Valentin Aditi Houdé et Cyprien Togni. Ancien président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB) et ex-secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates, il avait quitté cette formation en mars 2026, quelques semaines avant la présidentielle, évoquant « la fin d’un cycle » politique. Il avait ensuite apporté son soutien à Romuald Wadagni, après que Les Démocrates ont renoncé à soutenir un candidat au scrutin présidentiel.
Le Littoral complète sa représentation
Pour le département du Littoral, l’Assemblée nationale a désigné quatre membres : Waliath Wabi, Florentin Chaou, Joseph Josoué Mehou Tolidji et Yves Patrick Djivoh. Le Président de la République y a nommé pour sa part Isidore Gnonlonfoun et Djiffa Cariel Céphas Tounde. Ces désignations complètent le collège départemental, qui inclut également des représentants des secteurs agricole, artisanal, ainsi que du commerce et de l’industrie, à l’image de Lucien Oscar Amadji, Oyébadé Jean-Séraphin Fadei et Casimir Migan.
L’ensemble des douze départements du Bénin a fait l’objet d’un même schéma de nomination, croisant les désignations du Président de la République, celles de l’Assemblée nationale et celles issues des chambres consulaires. Au niveau national, Abdoulaye Bio Tchane a été désigné par le chef de l’État, tandis que Razack Amouda Issifou, Conrad Gbaguidi et Pascal Essou ont été choisis par le Parlement. Le patronat, représenté par Eustache Kotingan, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, représentée par Arnauld Akakpo, la Chambre nationale d’Agriculture, représentée par Hermann Imali Djetta, et la Chambre des Métiers, représentée par Soufiyanou Imorou, complètent ce collège institutionnel. Le secteur des Arts et de la Culture y siège via Stanislas Degbo.
Composition du Conseil économique et social par département
Alibori
Agricole : Bani Mora Sare Gande
Artisanat : Aboudou Ali Orou
Commerce et Industrie : Abdel Wahid Babio
Assemblée nationale : Gounou Dada Deol, Séro Zorobouragui, Mohamadou Moussa, Fadinatou Orou Seko
Membre désigné par le Président de la République : Moussa Saley Moukaïla, Aboubakar Tidjani
Atacora
Agricole : Sessédé Soumaïla Tamou
Artisanat : Yafaga Gilbert Saagui Bagnanga
Commerce et Industrie : Raoufou Odjo Radji
Assemblée nationale : Sandrine Kiando, Vincent Yoniwin, Tempa N’Tcha, Gilbert Bangana
Membre désigné par le Président de la République : Thomas Yombo, Moumouni Arouna
Atlantique
Agricole : Dossou Lazare Gnonlonfoun
Artisanat : Hippolyte Soho
Commerce et Industrie : Coffi Franck Akpahounka
Assemblée nationale : Kokou Lucien Houngnibo, Valentin Aditi Houdé, Cyprien Togni, Guy Mitokpè
Membre désigné par le Président de la République : Epiphane Honfo, Anita Ahouandjinou
Borgou
Agricole : Jean Kpetere
Artisanat : Biaou François Atchade
Commerce et Industrie : Kamilou Arouna
Assemblée nationale : Tidjani Bucca Bani Chabi, Issaou Babio, Bio Sounon Boko, Sanni Bio Kouri
Membre désigné par le Président de la République : Gaston Yolou, Mariétou Tamba
Collines
Agricole : Yénakpon Denis Tognissou
Artisanat : Rachidou Mama
Commerce et Industrie : Gnitonyi Lucrèce Flore Behanzin épouse Biaou
Assemblée nationale : Valère Dèhouégnon Tchobo, Marcellin Worou Aka, Serge Odounbourou, Gilles Houndolo
Membre désigné par le Président de la République : Eugenie Roba, Claude Anignikin
Couffo
Agricole : Houénoumadji Ado
Artisanat : Heindewohe Erich Ogoumola
Commerce et Industrie : Christophe Tozo
Assemblée nationale : Borgia Santos Tawès N’Bouke, Célestin Guidimey, Grégoire Tohondo, François Gbodo
Membre désigné par le Président de la République : Etienne Tognigban, Séverine Sognon
Donga
Agricole : Karim Soulé Orou Yargnon
Artisanat : Moutawakilou Ibrahima
Commerce et Industrie : Issa Assouma
Assemblée nationale : Tidjani Affo Obo, Daouda Takpara, Salissou Idrissou Mohamed, Dramane Ouolou
Membre désigné par le Président de la République : Safiatou Bassabi Issifou Morou, Abishaï Akpalla
Littoral
Agricole : Lucien Oscar Amadji
Artisanat : Oyébadé Jean-Séraphin Fadei
Commerce et Industrie : Casimir Migan
Assemblée nationale : Waliath Wabi, Florentin Chaou, Joseph Josoué Mehou Tolidji, Yves Patrick Djivoh
Membre désigné par le Président de la République : Isidore Gnonlonfoun, Djiffa Cariel Céphas Tounde
Mono
Agricole : Athanase Aguiya
Artisanat : Jean Maziagnin
Commerce et Industrie : Coffi Jacques Tokognon
Assemblée nationale : Euric Guidi, Christophe Agbodji, Felix Alowanou, Félix Akplakou
Membre désigné par le Président de la République : Monique Yenoussi, Geoffroy Kouessi Akossou
Ouémé
Agricole : Jean Loukpedja
Artisanat : Alfred Akintundé Ishola
Commerce et Industrie : Alfred Dédji Houndegla
Assemblée nationale : Emmanuel Zossou, Isidore Zinsou, Célestin Hounsou, Sofia Onifade
Membre désigné par le Président de la République : Léon Bocove, Omer Avalla
Plateau
Agricole : Olagoké Arouna Lawani
Artisanat : Siakou Amoussa
Commerce et Industrie : Nancy Florencia Zinsou
Assemblée nationale : Eniola Awaou Bissiriou, Titilaye Adjaï, Adéniran Alain Gbotche, Marcellin Fagbohoun
Membre désigné par le Président de la République : Ablawa Lucie Sessinou, Akim Odoubi
Zou
Agricole : Expédit Sonounameto
Artisanat : Nicaise Mesmin Degnon
Commerce et Industrie : Marcellin Assogba Tonon
Assemblée nationale : Sanni Mama, Léopold Djodjo, Dominique Atchawe, Lambert Agongbonon
Membre désigné par le Président de la République : Zéphyrin Kindjanhounde, Gustave Sonon
Niveau national
Membre désigné par le Président de la République : Abdoulaye Bio Tchane
Membres désignés par l’Assemblée Nationale : Razack Amouda Issifou, Conrad Gbaguidi, Pascal Essou
Patronat : Eustache Kotingan
Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin : Arnauld Akakpo
Chambre nationale d’Agriculture : Hermann Imali Djetta
Chambre des Métiers : Soufiyanou Imorou
Arts et Culture : Stanislas Degbo