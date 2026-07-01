CES au Bénin: Guy Mitokpè, Patrick Djivoh et Isidore Gnonlonfoun nommés

Trois figures intègrent simultanément la même institution consultative. Le Conseil des ministres, réuni mercredi 1er juillet 2026 sous la présidence de Romuald Wadagni, Président de la République, a validé la composition intégrale du nouveau Conseil économique et social (CES), avec l’entrée de Guy Mitokpè, Patrick Djivoh et Isidore Gnonlonfoun.

Un ancien opposant rallié au pouvoir

L’ex-député de la 7ᵉ législature, Guy Dossou Mitokpè, rejoint le CES au titre de l’Assemblée nationale, comme membre départemental de l’Atlantique, aux côtés de Kokou Lucien Houngnibo, Valentin Aditi Houdé et Cyprien Togni. Ancien président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB) et ex-secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates, il avait quitté cette formation en mars 2026, quelques semaines avant la présidentielle, évoquant « la fin d’un cycle » politique. Il avait ensuite apporté son soutien à Romuald Wadagni, après que Les Démocrates ont renoncé à soutenir un candidat au scrutin présidentiel.

Le Littoral complète sa représentation

Pour le département du Littoral, l’Assemblée nationale a désigné quatre membres : Waliath Wabi, Florentin Chaou, Joseph Josoué Mehou Tolidji et Yves Patrick Djivoh. Le Président de la République y a nommé pour sa part Isidore Gnonlonfoun et Djiffa Cariel Céphas Tounde. Ces désignations complètent le collège départemental, qui inclut également des représentants des secteurs agricole, artisanal, ainsi que du commerce et de l’industrie, à l’image de Lucien Oscar Amadji, Oyébadé Jean-Séraphin Fadei et Casimir Migan.

L’ensemble des douze départements du Bénin a fait l’objet d’un même schéma de nomination, croisant les désignations du Président de la République, celles de l’Assemblée nationale et celles issues des chambres consulaires. Au niveau national, Abdoulaye Bio Tchane a été désigné par le chef de l’État, tandis que Razack Amouda Issifou, Conrad Gbaguidi et Pascal Essou ont été choisis par le Parlement. Le patronat, représenté par Eustache Kotingan, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, représentée par Arnauld Akakpo, la Chambre nationale d’Agriculture, représentée par Hermann Imali Djetta, et la Chambre des Métiers, représentée par Soufiyanou Imorou, complètent ce collège institutionnel. Le secteur des Arts et de la Culture y siège via Stanislas Degbo.

Composition du Conseil économique et social par département

Alibori

Agricole : Bani Mora Sare Gande

Artisanat : Aboudou Ali Orou

Commerce et Industrie : Abdel Wahid Babio

Assemblée nationale : Gounou Dada Deol, Séro Zorobouragui, Mohamadou Moussa, Fadinatou Orou Seko

Membre désigné par le Président de la République : Moussa Saley Moukaïla, Aboubakar Tidjani

Atacora

Agricole : Sessédé Soumaïla Tamou

Artisanat : Yafaga Gilbert Saagui Bagnanga

Commerce et Industrie : Raoufou Odjo Radji

Assemblée nationale : Sandrine Kiando, Vincent Yoniwin, Tempa N’Tcha, Gilbert Bangana

Membre désigné par le Président de la République : Thomas Yombo, Moumouni Arouna

Atlantique

Agricole : Dossou Lazare Gnonlonfoun

Artisanat : Hippolyte Soho

Commerce et Industrie : Coffi Franck Akpahounka

Assemblée nationale : Kokou Lucien Houngnibo, Valentin Aditi Houdé, Cyprien Togni, Guy Mitokpè

Membre désigné par le Président de la République : Epiphane Honfo, Anita Ahouandjinou

Borgou

Agricole : Jean Kpetere

Artisanat : Biaou François Atchade

Commerce et Industrie : Kamilou Arouna

Assemblée nationale : Tidjani Bucca Bani Chabi, Issaou Babio, Bio Sounon Boko, Sanni Bio Kouri

Membre désigné par le Président de la République : Gaston Yolou, Mariétou Tamba

Collines

Agricole : Yénakpon Denis Tognissou

Artisanat : Rachidou Mama

Commerce et Industrie : Gnitonyi Lucrèce Flore Behanzin épouse Biaou

Assemblée nationale : Valère Dèhouégnon Tchobo, Marcellin Worou Aka, Serge Odounbourou, Gilles Houndolo

Membre désigné par le Président de la République : Eugenie Roba, Claude Anignikin

Couffo

Agricole : Houénoumadji Ado

Artisanat : Heindewohe Erich Ogoumola

Commerce et Industrie : Christophe Tozo

Assemblée nationale : Borgia Santos Tawès N’Bouke, Célestin Guidimey, Grégoire Tohondo, François Gbodo

Membre désigné par le Président de la République : Etienne Tognigban, Séverine Sognon

Donga

Agricole : Karim Soulé Orou Yargnon

Artisanat : Moutawakilou Ibrahima

Commerce et Industrie : Issa Assouma

Assemblée nationale : Tidjani Affo Obo, Daouda Takpara, Salissou Idrissou Mohamed, Dramane Ouolou

Membre désigné par le Président de la République : Safiatou Bassabi Issifou Morou, Abishaï Akpalla

Littoral

Agricole : Lucien Oscar Amadji

Artisanat : Oyébadé Jean-Séraphin Fadei

Commerce et Industrie : Casimir Migan

Assemblée nationale : Waliath Wabi, Florentin Chaou, Joseph Josoué Mehou Tolidji, Yves Patrick Djivoh

Membre désigné par le Président de la République : Isidore Gnonlonfoun, Djiffa Cariel Céphas Tounde

Mono

Agricole : Athanase Aguiya

Artisanat : Jean Maziagnin

Commerce et Industrie : Coffi Jacques Tokognon

Assemblée nationale : Euric Guidi, Christophe Agbodji, Felix Alowanou, Félix Akplakou

Membre désigné par le Président de la République : Monique Yenoussi, Geoffroy Kouessi Akossou

Ouémé

Agricole : Jean Loukpedja

Artisanat : Alfred Akintundé Ishola

Commerce et Industrie : Alfred Dédji Houndegla

Assemblée nationale : Emmanuel Zossou, Isidore Zinsou, Célestin Hounsou, Sofia Onifade

Membre désigné par le Président de la République : Léon Bocove, Omer Avalla

Plateau

Agricole : Olagoké Arouna Lawani

Artisanat : Siakou Amoussa

Commerce et Industrie : Nancy Florencia Zinsou

Assemblée nationale : Eniola Awaou Bissiriou, Titilaye Adjaï, Adéniran Alain Gbotche, Marcellin Fagbohoun

Membre désigné par le Président de la République : Ablawa Lucie Sessinou, Akim Odoubi

Zou

Agricole : Expédit Sonounameto

Artisanat : Nicaise Mesmin Degnon

Commerce et Industrie : Marcellin Assogba Tonon

Assemblée nationale : Sanni Mama, Léopold Djodjo, Dominique Atchawe, Lambert Agongbonon

Membre désigné par le Président de la République : Zéphyrin Kindjanhounde, Gustave Sonon

Niveau national

Membre désigné par le Président de la République : Abdoulaye Bio Tchane

Membres désignés par l’Assemblée Nationale : Razack Amouda Issifou, Conrad Gbaguidi, Pascal Essou

Patronat : Eustache Kotingan

Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin : Arnauld Akakpo

Chambre nationale d’Agriculture : Hermann Imali Djetta

Chambre des Métiers : Soufiyanou Imorou

Arts et Culture : Stanislas Degbo