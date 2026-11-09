Bénin : la police pourra désormais contrôler les permis des conducteurs de deux et trois roues

Le directeur général du Centre national de sécurité routière (CNSR), Ariel Sacramento, a annoncé dimanche 8 novembre 2026, sur Bip Radio, que le permis de conduire deviendra exigible pour tous les conducteurs d’engins motorisés à deux et trois roues. Lors de « L’entretien Grand Format », il a précisé que cette obligation concerne l’ensemble des véhicules à moteur, sans exception.

Rappelons que l’Assemblée nationale a adopté le lundi 26 octobre 2026 un nouveau Code de la route qui rend le permis obligatoire pour les conducteurs de deux-roues et renforce les sanctions contre les comportements dangereux. Il introduit également l’éducation routière dans les établissements scolaires. Le port du casque est désormais imposé au conducteur comme au passager d’un deux-roues, et la ceinture de sécurité à tous les occupants des voitures. Depuis le 16 décembre 2022, le permis existe aussi au format biométrique, plus sécurisé et durable.

Un contrôle plus clair, une transition progressive

Selon M. Sacramento, tout véhicule à moteur doit disposer d’un permis adapté à sa catégorie, qu’il s’agisse d’une moto ou d’un tricycle. Il estime que la loi est désormais limpide. Lors d’un contrôle, les policiers pourront exiger le permis de conduire, l’assurance du véhicule, la carte grise et les preuves d’immatriculation.

Toutefois, il a tenu à rassurer les usagers. « la transition ne se fera pas du jour au lendemain », a-t-il affirmé. Il ajoute que les modalités précises seront publiées avec les textes d’application dans les semaines et les mois à venir. L’objectif, selon lui, « n’est pas de sévir du jour au lendemain, mais l’idée est de donner un temps raisonnable à tout le monde pour qu’il se conforte et qu’il roule de façon sereine sur nos routes. »