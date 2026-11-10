Bénin : le gouvernement engage une réflexion sur l’avenir des universités publiques

Les universités publiques béninoises sont au cœur d’une réflexion d’envergure. Les 5 et 6 novembre 2026, la 6e Conférence annuelle des recteurs des universités publiques s’est tenue autour du thème « L’université de demain : défis et enjeux », sous la présidence de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Sèdami Medegan Fagla. La phase solennelle, tenue le vendredi 6 novembre au Golden Tulip Le Diplomate, a réuni les trois ministres chargés des ordres d’enseignement. Les responsables des quatre universités publiques y ont exposé l’état de leurs établissements, les difficultés rencontrées et leurs perspectives. Le gouvernement entend faire de la modernisation et de la performance du système universitaire une priorité.

Cette ambition intervient dans le cadre d’une série de réformes engagées depuis 2021. Après le séminaire national du 10 juillet 2021, un comité de suivi a été installé en août de la même année pour piloter la mise en œuvre des réformes et la mise en place des nouveaux conseils d’administration des universités. L’élection des recteurs et des doyens a été supprimée au profit d’une désignation après appel à candidatures. Récemment, le décret n°2026-116 du 11 mars 2026 a ouvert l’enseignement universitaire aux personnels des forces de défense et de sécurité.

Recherche et innovation au cœur des échanges

Le Directeur général de l’Agence béninoise de la Recherche et de l’Innovation (ABRI) a présenté une communication sur le système national de la recherche scientifique. Les discussions ont porté sur le recensement des laboratoires publics et privés, la mise en place d’un dispositif d’évaluation des innovations et inventions, le développement d’un portail national de la recherche et le recensement de la diaspora scientifique béninoise.

Pour la ministre, cette transformation doit former des étudiants solides et créatifs : « Il est important que nous puissions transformer tout l’écosystème universitaire afin que les enfants qui vont sortir demain de nos universités puissent avoir une part de compétences, mais puissent développer également leur esprit critique, leur esprit de créativité, leur capacité à rêver du Bénin de demain, à créer le Bénin de demain, et surtout à participer à ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd’hui. »