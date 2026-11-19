Les élus béninois ont examiné, le 19 novembre 2026, les projections de deux départements chargés de l’éducation dans le cadre de la préparation du budget national 2027. Le département de l’enseignement maternel et primaire, dirigé par Armand Kuyema Natta, recevrait 212,26 milliards FCFA, soit 9,46 milliards de plus qu’en 2026, une hausse de 4,66 %. La part la plus importante ira à la nourriture des élèves : l’enveloppe des cantines passerait de 33,67 à 41,41 milliards FCFA.

Pour rappel, les dépenses à caractère social du budget 2027 sont évaluées à 1 597,5 milliards FCFA, contre 1 285,37 milliards en 2026, et le gouvernement veut étendre les cantines à 1,9 million d’écoliers, au lieu de 1,4 million auparavant. Le programme national d’alimentation scolaire intégré est désormais piloté par l’Agence nationale de l’alimentation et de la nutrition, après le transfert de cette responsabilité depuis le Programme alimentaire mondial. Un projet de loi sur le financement des cantines, annoncé depuis 2022, devait pérenniser ce dispositif.

Sept opérations d’investissement

Le budget prévoit sept opérations d’investissement. Les équipements de restauration scolaire dans les communes recevraient 4,17 milliards FCFA, et la construction ainsi que la remise en état des écoles primaires 3 milliards FCFA. Le réseau des circonscriptions scolaires passerait de 90 à 118 avec 950 millions FCFA, tandis que six écoles normales d’instituteurs, à Porto-Novo, Dogbo, Allada, Abomey, Djougou et Kandi, seraient rénovées pour 500 millions FCFA. La sécurisation des établissements par des clôtures mobiliserait 300 millions FCFA. S’y ajoutent une contribution nationale de 7,30 millions FCFA à un programme soutenu par le Japon, dont le don atteint 9,5 milliards FCFA, et 220 millions FCFA pour les études techniques et le contrôle des travaux.

Pour le secondaire, Clément Kouchadé annonce une enveloppe de 124,83 milliards FCFA, en hausse de 5,55 %, et une progression de 482,54 % des crédits d’investissement public. Les priorités incluent le recrutement et la formation des enseignants, un meilleur accompagnement des animateurs de l’appui à la mise en œuvre des examens, un suivi pédagogique renforcé et la construction ou la rénovation de bâtiments. Le ministère veut aussi améliorer la plateforme EducMaster, développer les outils numériques et l’intelligence artificielle dans l’apprentissage, réduire les abandons et accorder des bourses aux meilleurs candidats au BEPC. L’alphabétisation bénéficiera d’un équipement des centres et d’une meilleure intégration des langues nationales dans l’enseignement.

Clément Kouchadé met en avant l’objectif de ces dépenses : « ces investissements doivent contribuer à renforcer les compétences humaines nécessaires au développement du pays ». Le projet doit encore être adopté par les parlementaires avant d’entrer en vigueur.