Plus de 66 000 Nigérians ont quitté leur pays pour rejoindre le Bénin et le Niger depuis le début de l’année 2026. Cette hausse des déplacements, liée à l’intensification des violences dans le nord du Nigeria, représente trois fois le nombre enregistré à la même période en 2025. L’information est rapportée par 24 Heures au Bénin, sur la base des données du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Le Niger accueille la majorité de ces nouveaux arrivants. À la mi-octobre, près de 60 000 ressortissants nigérians avaient rejoint les régions de Tahoua et de Diffa. La région de Tahoua a, à elle seule, enregistré environ 36 300 arrivées en l’espace de deux mois.

Au Bénin, les mouvements de population se poursuivent également dans les localités frontalières. Toutefois, les capacités d’accueil et les moyens d’intervention restent limités face à l’augmentation des besoins. Cette situation exerce une pression supplémentaire sur les communautés qui reçoivent ces populations ainsi que sur les services essentiels.

Le HCR sollicite deux millions de dollars

L’insuffisance des ressources complique aussi l’identification et l’accompagnement des nouveaux arrivants. Selon les données rapportées, plus de 34 000 personnes ne sont toujours pas enregistrées. Cette absence d’enregistrement peut les priver d’un accès régulier à l’assistance humanitaire, aux services sociaux et aux documents d’identité.

Pour répondre à cette urgence, le HCR recherche deux millions de dollars afin de financer ses interventions entre novembre 2026 et janvier 2027. L’agence prévoit notamment d’enregistrer et de délivrer des documents d’identité à plus de 44 000 personnes au Bénin et au Niger. Elle entend également apporter une assistance vitale à 52 000 personnes au Nigeria.