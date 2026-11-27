Dans un entretien accordé depuis la Crète, l’ancien sélectionneur du Cameroun dit avoir été écœuré par son passage chez les Lions. Samuel Eto’o n’a pas réagi à ce stade. Marc Brys, 64 ans, s’est confié au quotidien belge L’Avenir, à l’occasion du déplacement d’Anderlecht à Héraklion en Ligue Europa. Ainsi, interrogé sur les offres qu’il aurait écartées, le Belge désigne un seul responsable, car « Il m’a dégoûté du football », dit-il. Il n’envisage d’ailleurs un retour sur un banc que dans un très grand club étranger.

Pour justifier cette rupture, Brys met en avant la question du vestiaire. En effet, « Eto’o voulait aussi entrer dans mon vestiaire », affirme-t-il, ce qui l’aurait poussé à prévenir ses joueurs que « S’il y mettait ne serait-ce qu’un pied, je partais immédiatement ». Il assure par ailleurs avoir été soutenu par le groupe, et accuse le président de la Fécafoot d’avoir tenté d’influencer des jeunes en leur faisant des promesses. Pourtant, lors de son discours de fin de mandat, Eto’o s’était lui-même présenté comme le « patron des vestiaires ».

À ces tensions s’ajoute, selon l’ancien sélectionneur, un quotidien sous protection permanente. Il évoque ainsi des policiers postés devant sa porte, un appartement partagé avec son adjoint et même un chauffeur armé (« Mon chauffeur était armé »). Désormais, le dossier pourrait aussi se jouer sur le terrain judiciaire : Brys menace de saisir le Tribunal arbitral du sport contre le ministère des Sports (Minsep), qui, d’après lui, lui doit de l’argent. De son côté, le ministère situe la fin de son contrat au 7 septembre 2026 et affirme l’avoir payé jusque-là. Les deux versions n’ont pas été départagées publiquement.

Face à ces accusations, Eto’o garde pour l’instant le silence. À la connaissance de 237online, il n’a pas réagi publiquement à cet entretien. Ce mutisme n’est pas inédit. En 2024, il avait attendu quatre mois pour répondre à une interview de Brys dans La Dernière Heure, en promettant de rester « à mon niveau de président ». Plus tard, après le départ du Belge, il avait assuré n’avoir limogé personne, en estimant que Brys relevait d’un département, sous-entendu le ministère.

Il faut dire que cette rivalité remonte à la nomination du technicien. Désigné en avril 2024 par le ministère des Sports, sans l’accord de la Fécafoot qui jugeait cette décision illégale, Brys avait vu son premier face-à-face avec Eto’o tourner à l’affrontement, dans une vidéo devenue virale en mai 2024. Il a finalement été écarté début décembre 2025, à l’approche de la CAN.