Bénin : le navire-école russe Perekop en escale à Cotonou du 8 au 10 novembre

Annoncé dès juillet par La Nouvelle Tribune, le navire-école russe Perekop est en escale au port de Cotonou du 8 au 10 novembre 2026. Cette présence s’inscrit dans une campagne de navigation qui conduit le bâtiment à travers plusieurs ports d’Afrique et de Méditerranée.

Le navire appartient à la Flotte russe de la Baltique et accueille à son bord des centaines de cadets de l’Institut naval amiral Ouchakov, engagés dans une formation pratique en mer. Des militaires de pays partenaires participent également à cette campagne.

Avant Cotonou, le bâtiment a notamment fait escale à Maputo, Walvis Bay, Douala et Lagos. Cette visite d’amitié offre une occasion de rapprochement entre les marines russe et béninoise, à travers des échanges militaires, des rencontres protocolaires et des activités culturelles. Plus d’informations dans les prochaines heures.