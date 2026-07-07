Bénin : Un navire-école russe attendu à Cotonou en novembre

Les autorités russes préparent un rendez-vous inédit à Cotonou. En visite d’adieu auprès du maire Luc Gnacadja, lundi 6 juillet, Igor Evdokimov, ambassadeur de la Fédération de Russie près le Bénin, a annoncé l’escale d’un navire-école de la Marine russe dans la capitale économique béninoise. Le bâtiment est attendu du 8 au 10 novembre 2026 et sera ouvert au public à travers des visites organisées.

C’est à l’occasion de son entretien avec le maire de Cotonou que le diplomate russe a dévoilé cette prochaine visite. Selon Igor Evdokimov, cette escale constituera l’un des temps forts des relations entre les deux pays au cours de l’année. « Cette année, nous attendons la visite d’un navire-école. Je suis sûr que ce sera un très important événement dans la vie culturelle et dans la vie publique, parce que les Béninois pourront monter à bord et visiter le navire », a déclaré l’ambassadeur devant la presse (📲 Rejoignez dès maintenant 👉 la communauté de La Nouvelle Tribune sur WhatsApp !).

Le représentant de Moscou a précisé que des excursions seront organisées afin de permettre au public de découvrir le bâtiment et son fonctionnement. Cette ouverture aux visiteurs devrait offrir aux habitants de Cotonou une occasion rare d’approcher un navire-école de la Marine russe.

Un symbole de la coopération entre le Bénin et la Russie

Au-delà de son caractère maritime, cette visite s’inscrit dans le développement des relations entre la Russie et le Bénin. Au cours de son audience avec Luc Gnacadja, Igor Evdokimov a également évoqué les perspectives de coopération entre Cotonou et plusieurs villes russes, notamment dans le cadre de la coopération décentralisée.

Le diplomate a aussi rappelé les initiatives culturelles organisées ces dernières années à Cotonou, parmi lesquelles plusieurs concerts de musique classique soutenus par l’ambassade de Russie. Selon lui, ces actions contribuent au rapprochement entre les populations des deux pays et devraient se poursuivre.

Les escales de navires-écoles à l’étranger répondent généralement à une mission de formation des officiers en devenir, mais servent aussi d’outil de diplomatie navale. Elles permettent aux équipages de renforcer les liens avec les pays partenaires à travers des activités protocolaires, culturelles et des visites destinées au grand public.

Rendez-vous du 8 au 10 novembre

L’escale du navire-école russe est programmée du 8 au 10 novembre 2026 au port de Cotonou. D’après les annonces de l’ambassadeur, les visiteurs pourront monter à bord dans le cadre d’un programme d’excursions qui sera précisé à l’approche de l’événement.

À l’issue de cette audience, Luc Gnacadja a reçu Simon Pierre Adovelandé, ancien ambassadeur du Bénin près la Chine. Ce dernier n’a fait aucune déclaration à la presse à sa sortie de la mairie. La prochaine échéance désormais annoncée dans les relations entre Cotonou et Moscou reste donc l’arrivée du navire-école russe en novembre prochain.