Au terme de son 29e symposium annuel, organisé les 13 et 14 novembre 2026 avec la Fondation Konrad Adenauer autour du thème « Démocratie et développement : l’Afrique francophone à la croisée des chemins », l’Institut des artisans de justice et de paix (IAJP/CO) a lancé un appel aux responsables politiques, aux acteurs économiques et à l’ensemble des citoyens. Dans ce document rendu public le samedi 14 novembre, son directeur, l’abbé Arnaud Éric Aguénounon, formule plusieurs recommandations en faveur d’un développement centré sur la dignité humaine. Quatre orientations principales se dégagent de cet appel.

Placer la dignité humaine au-dessus des performances économiques

L’IAJP invite les dirigeants à ne pas réduire le développement aux indicateurs de croissance et aux réalisations infrastructurelles. L’institut relève un décalage entre les performances économiques affichées dans plusieurs pays d’Afrique francophone et les conditions de vie des populations, notamment dans les périphéries et les zones rurales.

Il appelle ainsi à replacer la personne humaine au centre des politiques publiques, en accordant une attention particulière au pouvoir d’achat, à la justice sociale, à la liberté de conscience et à la participation citoyenne. La solidarité, la subsidiarité et la recherche du bien commun figurent également parmi les principes défendus dans le document.

Faire des services sociaux de base une priorité budgétaire

L’accès à l’eau potable, à l’électricité, à une alimentation suffisante et aux soins de santé élémentaires constitue une autre préoccupation de l’institut. Pour l’IAJP, les politiques économiques doivent associer les investissements dans les infrastructures à l’amélioration concrète des conditions de vie.

L’appel recommande notamment de renforcer les financements consacrés à la santé, à l’éducation, à la protection sociale et à la sécurité humaine. Il invite également les pouvoirs publics à veiller à une répartition équitable des ressources afin que les différentes catégories de la population puissent accéder aux services essentiels.

Renforcer la transparence et l’éthique dans la gestion publique

La gestion des ressources publiques occupe une place importante dans les recommandations. L’IAJP dénonce les détournements de deniers publics et appelle les responsables politiques et économiques à faire prévaloir l’intérêt général sur les intérêts particuliers.

L’institut demande des réformes courageuses et une gestion fondée sur l’éthique. Il insiste également sur la nécessité d’une communication publique transparente concernant la situation économique, les travaux publics, les contrats d’exploitation minière et les possibilités d’emploi. Selon l’appel, la vérité et la transparence sont indispensables à la confiance entre les citoyens et les institutions.

Repenser l’éducation et mobiliser les citoyens

Le dernier axe porte sur la formation et la responsabilité collective. L’IAJP relève le décalage entre certains enseignements jugés trop théoriques et les besoins du marché de l’emploi. Il plaide pour une réforme des systèmes éducatifs, une meilleure formation professionnelle et une valorisation de l’enseignement technique, du travail manuel et de l’artisanat.

L’institut recommande aussi d’intégrer davantage l’éducation civique, la responsabilité sociale et l’éthique professionnelle dans les parcours de formation. Il appelle enfin les acteurs politiques, les partenaires économiques et chaque citoyen à prendre leur part dans la lutte contre les injustices et les pratiques contraires à l’intérêt général.