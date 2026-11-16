Bénin : Les Démocrates soumettent six propositions à l’UP-R pour favoriser le dialogue politique

Les Démocrates ont profité de la rencontre de l’Union progressiste le renouveau samedi 14 novembre 2026, à Cotonou, pour mettre le dialogue au centre de leur message. Sika Abdel Kamel Ouassagari, leur quatrième vice-président, a remis à Joseph Fifamin Djogbénou, président de l’UP-R et de l’Assemblée nationale, six propositions destinées à installer un échange durable entre les formations politiques. Elles portent sur l’apaisement national, l’examen d’une éventuelle loi d’amnistie, la révision concertée de certaines règles électorales, un financement public équitable des partis et la mise en place d’un dialogue politique permanent.

Cette démarche intervient après une période de friction. Les Démocrates cherchent à repartir sur de nouvelles bases. Six de ses députés ont quitté en novembre 2025, le groupe parlementaire en dénonçant une « gouvernance paranoïaque » et des « pratiques destructrices ». Nourénou Atchadé a été élu en octobre 2026, pour cinq ans à la tête du parti et doit composer avec la trêve politique. Toutefois, il a rappelé que « La trêve ne veut pas dire absence d’activité politique ».

Des groupes de travail pour donner suite aux recommandations

M. Ouassagari propose la création de groupes de travail mixtes chargés de suivre ces recommandations pour concrétiser ce dialogue. Il a plaidé pour une meilleure représentation des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap, ainsi que pour la protection des libertés dans l’espace numérique. Il a affirmé : « Une victoire donne le droit de gouverner et ne dispense jamais du devoir d’écouter ».

Pour rappel, l’UP-R tenait ses sessions du Bureau politique et du Conseil national à la Salle bleue du Palais des congrès. Joseph Djogbénou a lancé la préparation du premier congrès ordinaire du parti, qui doit mettre fin à sa période transitoire, et annoncé des mesures pour renforcer son autonomie financière. Les Démocrates entendent conserver leurs convictions et assumer pleinement leur rôle dans l’opposition.