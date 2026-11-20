Les perspectives de l’année 2027 ont été exposées aux députés lors des travaux budgétaires au Parlement à travers une présentation qui porte la signature du ministre de la justice et de la législation, Yvon Détchénou.

Elles mettent en valeur la poursuite de la transformation digitale du service public judiciaire, l’opérationnalisation du tableau de bord stratégique de la justice, la traduction des textes et lois en langue locales, le développement des modes alternatifs de certains litiges et la poursuite des formations.

Elles sont complétées par d’autres priorités qui ont donné la preuve aux parlementaires des grands efforts pour rapprocher la justice du justiciable. En ce qui les concerne, on retient la poursuite des recrutements et la formation des magistrats sans oublier l’opérationnalisation de l’aide juridique et juridictionnelle. A ces détails, il faut ajouter la construction de nouveaux tribunaux pour satisfaire aux obligations de la carte judiciaire. Les projets phares exposés à la grande satisfaction de tous, concernant la construction de la maison d’enfance et de l’adolescence, l’effectivité des fermes pénitentiaire dans chaque pôle de développement territorial, la mise en œuvre du travail d’intérêt général et la création du corps de l’administration pénitentiaire. A l’effet, les crédits ouverts à en croire la présentation du ministre Yvon Détchénou ; sont dans l’ordre de 53.214.192.293 FCFA pour un taux d’accroissement de 23,08 pour cent.