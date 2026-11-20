La justice sud-africaine se penche à nouveau, ce vendredi 20 novembre 2026, sur la demande d’extradition de l’activiste panafricaniste Kèmi Séba vers le Bénin. Détenu à Pretoria depuis son arrestation le 13 avril dernier, le président de l’ONG Urgences panafricanistes attend désormais l’examen de cette procédure engagée à la demande des autorités béninoises.

Cette audience intervient après plusieurs reports. Initialement programmée pour le 23 septembre, elle avait été renvoyée à cette nouvelle date sans que le tribunal ne se prononce sur le transfert éventuel de l’activiste vers Cotonou.

La défense déboutée sur l’immunité diplomatique

Lors de la précédente audience consacrée au dossier, le 6 octobre 2026, les débats avaient notamment porté sur l’immunité diplomatique revendiquée par Kèmi Séba. Ses avocats s’appuyaient sur un passeport diplomatique délivré par les autorités nigériennes en 2024 pour soutenir qu’il bénéficiait d’une protection liée à un statut diplomatique.

La juridiction sud-africaine n’avait toutefois pas retenu cet argument. Elle avait estimé que les éléments présentés ne permettaient pas d’établir officiellement l’existence d’une immunité reconnue en Afrique du Sud. Cette décision a ouvert la voie à la poursuite de l’examen de la demande d’extradition.

Cotonou réclame son retour

Les autorités béninoises souhaitent obtenir le transfert de l’activiste afin qu’il réponde devant la justice de faits qui lui sont reprochés, notamment l’apologie de crimes contre la sûreté de l’État et l’incitation à la rébellion. De son côté, la défense conteste la demande et évoque notamment le caractère politique des poursuites ainsi que les risques auxquels son client pourrait être exposé en cas de retour au Bénin.