Bénin : Nicéphore Soglo et Olusegun Obasanjo échangent sur les défis sécuritaires en Afrique

Lundi 9 novembre 2026, Cotonou a accueilli une rencontre de haut niveau. Au domicile de l’ancien président béninois Nicéphore Soglo, son confrère nigérian, Olusegun Obasanjo, lui a rendu visite. Les deux hommes ont fait le tour des menaces sécuritaires et des tensions diplomatiques qui secouent l’Afrique de l’Ouest, ainsi que des initiatives de médiation susceptibles de répondre aux crises du continent.

Cette visite fait suite à d’autres rencontres. Le mardi 3 novembre, Joseph Fifamin Djogbénou, président de l’Assemblée nationale, s’était rendu chez Nicéphore Soglo pour une visite de courtoisie. Le samedi 7 novembre, c’est Abdoulaye Bio Tchané, président du Conseil économique et social (CES), qui a été reçu par l’ancien chef de l’État. Il lui a présenté les grandes orientations de la huitième mandature de l’institution.

Un échange de reconnaissances

Olusegun Obasanjo a salué le rôle de Nicéphore Soglo dans l’accession de Romuald Wadagni à la présidence de la République. Il a également applaudi son engagement en faveur de la mise en place du Sénat au Bénin, ainsi que ses efforts pour apaiser les relations entre Cotonou et Niamey. Pour rappel, Nicéphore Soglo et Boni Yayi se sont rendus à Niamey, du 24 au 27 juin 2024, pour rencontrer le général Abdourahamane Tiani, chef de la transition nigérienne.

En retour, Nicéphore Soglo a reconnu l’action de médiation d’Olusegun Obasanjo, envoyé spécial de l’Union africaine pour la Corne de l’Afrique depuis le 14 mai 2026. Il tente de relancer l’accord de Pretoria et s’est rendu deux fois à Mekelle, au Tigré, à la mi-juin et le 24 août, sans avancée selon les autorités tigréennes. Il siège aussi au panel de facilitateurs de l’UA pour la RDC.