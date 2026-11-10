Bénin : un accord militaire signé avec l’Égypte pour renforcer la coopération

Le Bénin et l’Égypte ont signé un accord de coopération militaire destiné à favoriser le transfert et l’échange d’expertise dans de nombreux domaines militaires et techniques. La réunion, tenue lundi 9 novembre, a réuni le lieutenant-général Ahmed Khalifa, chef d’état-major des forces armées égyptiennes, le ministre délégué Gildas Agonkan et plusieurs commandants des deux pays.

Ce rapprochement intervient dans un cadre où Cotonou diversifie ses partenariats militaires. Le général Fructueux Gbaguidi a été reçu en août 2026, au Pentagone pour renforcer la coopération sécuritaire avec Washington. Cotonou a accueilli en mars, une rencontre tripartite des chefs d’état-major français, ivoirien et béninois, tandis que Paris renforçait sa mission de défense dans la capitale économique. En septembre, le ministre Gildas Agonkan a également proposé à Rome d’élargir sa coopération au-delà de la formation.

Un partenariat tourné vers la stabilité régionale

Le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense nationale, Gildas Agonkan, a affirmé « la volonté de son pays de consolider la coopération avec l’Égypte » dans plusieurs domaines de défense et de sécurité. Il a salué le rôle « pivot et pionnier » de l’Égypte dans le soutien au maintien de la paix sur le continent.

Le commandant en chef des forces armées égyptiennes, Ashraf Salem Zaher, a rappelé « la profondeur des liens historiques » entre les deux pays. Il a affirmé la volonté de ses forces d’améliorer leurs perspectives de coopération avec les pays africains amis, « afin de contribuer à la sécurité et à la stabilité sur le continent ». La visite a été marquée par une cérémonie officielle au siège du Secrétariat général du ministère égyptien de la Défense.