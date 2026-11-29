Dimanche 29 novembre, à Alger, Kamel Rezig, ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, a reçu une délégation béninoise de haut niveau. Elle est conduite par la cheffe de la diplomatie du Bénin, Corinne Amori Brunet, également chargée de l’intégration des populations afrodescendantes, et accompagnée d’Hugues Oscar Lokossou, ministre délégué auprès du responsable de l’Économie et des Finances.

Un volume d’affaires encore limité

Les liens économiques entre les deux pays restent modestes. Selon la base Comtrade des Nations unies, le Bénin a acheté à l’Algérie des produits pour environ 5,15 millions de dollars en 2023. Dans l’autre sens, les ventes béninoises ont été dominées par le coton, évalué à 4,85 millions de dollars en 2022, tandis que les machines et équipements n’ont pas dépassé 250 000 dollars en 2023. Ces chiffres montrent une marge de progression importante.

Lors de la rencontre, tenue en présence de l’ambassadeur d’Algérie au Bénin, Ammar Hadjar, les deux délégations ont « examiné l’état et les perspectives des relations économiques et commerciales entre les deux pays et passé en revue les moyens susceptibles de renforcer les échanges commerciaux et d’élargir les domaines de coopération, au mieux des intérêts communs des deux pays », selon un communiqué du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations.

Les discussions ont aussi porté sur les occasions offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), susceptibles d’attirer davantage de capitaux et de favoriser les courants d’échanges. Les deux parties estiment, selon le même texte, qu’il faut « hisser les relations entre l’Algérie et le Bénin au niveau des aspirations des deux pays ». Elles prônent, pour y parvenir, la mise en place de « partenariats pratiques et durables, à même de renforcer la coopération Sud-Sud et de contribuer à soutenir l’intégration économique africaine », ajoute le communiqué.