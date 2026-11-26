Les relations entre le Bénin et la République populaire de Chine trouvent dans la diplomatie parlementaire un champ de coopération concret. C’est ce qui ressort de l’audience accordée, ce jeudi 26 novembre 2026, par le président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou, à Son Excellence Zhang Wei, ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin.

Face à la presse, le diplomate chinois s’est félicité des résultats enregistrés au cours de l’année, évoquant notamment le séjour d’une délégation de parlementaires béninois en Chine. Cette visite a permis aux députés d’échanger avec leurs homologues chinois, mais également de découvrir, dans la province du Shandong, certains aspects de l’organisation administrative chinoise.

À ces échanges institutionnels s’ajoutent des initiatives de renforcement des capacités des parlementaires béninois ainsi que des appuis matériels. Au-delà de leur dimension diplomatique, ces actions contribuent au partage d’expériences et à la connaissance mutuelle des institutions des deux pays.

Zhang Wei a également souligné l’intérêt particulier que Joseph Djogbénou porte à la coopération sino-béninoise, dont les relations entre les institutions législatives constituent désormais un volet concret.