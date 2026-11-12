Bleus : Hanouna parle de tensions avec Mbappé malgré les assurances de Zidane

L’animateur de W9 Cyril Hanouna affirme, dans son émission Tout beau, tout neuf diffusée le mercredi 11 novembre, que Kylian Mbappé n’avait pas envie de jouer contre l’Italie avec l’équipe de France. Selon lui, l’attaquant serait en désaccord avec ses coéquipiers et avec le sélectionneur Zinedine Zidane, ce que rien ne confirme publiquement. Hanouna avait ouvert son propos ainsi : « Sachez que ça chauffe fort entre Mbappé et le groupe de l’équipe de France, ça se passe mal avec ses coéquipiers et Zidane ». L’animateur s’appuie sur des informations qui lui auraient été rapportées, sans citer de source.

Une version opposée à celle du sélectionneur

Pour expliquer le forfait de Mbappé en Ligue des nations, Hanouna avance une tout autre raison que la blessure : « Apparemment, vu qu’il y a beaucoup de blessés, Kylian Mbappé n’a pas envie de jouer. Il ne sent pas trop le truc. Le match contre l’Italie, il s’en fout un peu, car c’est la Ligue des nations et ce n’est pas un match très important. Zinedine Zidane ne sera pas aussi sympa que Didier Deschamps avec lui. Kylian Mbappé a fait un peu sa diva et Zinedine Zidane lui a dit : tu ne vas pas jouer, merci, tu restes là-bas. Il ne quitte pas le groupe, Zidane lui a dit, tu ne joues pas ce match-là, mais si tu te comportes bien, dimanche, tu joueras ».

Le sélectionneur a livré une version différente en conférence de presse, la veille de la rencontre. Zidane a expliqué que Mbappé ressentait une gêne musculaire et que le staff ne voulait prendre aucun risque. Il a aussi écarté l’idée d’un malaise autour de son capitaine : « Je le trouve bien. Preuve en est, il reste avec nous ». L’attaquant doit rester avec le groupe, et sa participation au match de dimanche contre la Turquie reste à confirmer.