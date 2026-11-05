Budget 2027 au Bénin : Bio Tchané fixe les orientations aux députés du BR

Les députés du Bloc républicain affûtent leurs positions en prélude à l’examen du Budget général de l’État, exercice 2027. À cet effet, le Secrétariat exécutif national du parti a organisé, jeudi 5 novembre 2026, une séance de concertation avec les élus parlementaires à son siège national. La rencontre était présidée par le président de la formation politique, Abdoulaye Bio Tchané.

Au centre des échanges figuraient les orientations stratégiques et les directives du parti concernant l’étude du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale. Il s’agissait notamment de permettre aux députés de partager une même compréhension des enjeux budgétaires et de coordonner leurs interventions au cours des débats parlementaires.

Les discussions ont également porté sur les préoccupations soulevées par l’examen du budget et les positions à défendre par les représentants du parti. Cette concertation a ainsi offert un cadre d’échanges entre les responsables de la formation politique et son groupe parlementaire, dans la perspective d’une intervention coordonnée au Parlement.

Pour l’exercice 2027, le projet de loi de finances, adopté en Conseil des ministres le 7 octobre dernier, s’équilibre en ressources et en charges à 4 757,029 milliards de FCFA. Il repose sur cinq axes prioritaires : la modernisation de l’agriculture, la promotion industrielle, la valorisation du potentiel touristique et culturel, l’innovation technologique ainsi que le renforcement du capital humain.

À travers cette rencontre, le Bloc républicain entend donc accorder ses positions avant l’ouverture des discussions parlementaires sur les choix budgétaires du gouvernement. La formation politique mise notamment sur la concertation entre ses instances dirigeantes et ses élus pour assurer une participation cohérente aux travaux de l’Assemblée nationale.