Burkina Faso : mandat d'arrêt international contre Camille Makosso pour terrorisme présumé

La justice burkinabè a franchi un nouveau cap dans son offensive judiciaire contre les soutiens présumés au terrorisme. Le procureur général près la cour d’appel de Ouagadougou, Pinguedewindé Désiré Sawadogo, a annoncé ce vendredi 13 novembre 2026 la délivrance d’un mandat d’arrêt international visant l’activiste ivoirien Camille Makosso, accusé de faits présumés de terrorisme.

Camille Makosso, pasteur et influenceur très suivi en Côte d’Ivoire, s’est construit une large audience sur les réseaux sociaux. Le Burkina Faso, confronté aux groupes armés dans le Sahel, a durci son arsenal judiciaire en la matière. Un pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme a été mis en place, et plusieurs enquêtes ont déjà visé par le passé la diffusion, sur les réseaux sociaux, de contenus jugés favorables aux groupes armés.

Plus de 45 personnes visées par six procédures

Selon le magistrat, au moins six autres procédures sont actuellement instruites par ce pôle spécialisé, impliquant plus de 45 personnes physiques et morales. Le procureur a également indiqué que « la justice burkinabé sollicite la coopération internationale et demande aux autorités américaines d’identifier les administrateurs de pages Facebook faisant l’apologie du terrorisme, mais aussi leur suppression » .