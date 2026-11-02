Burkina : les recettes publiques dépassent largement les objectifs en octobre

Le Burkina Faso a mobilisé 422 milliards de FCFA de recettes publiques en octobre 2026, contre une prévision de 333 milliards.

Les finances publiques burkinabè affichent de nouveaux résultats au-dessus des objectifs fixés. En octobre 2026, les Douanes, les Impôts et le Trésor public ont collecté 422 milliards de FCFA, pour une prévision de 333 milliards soit un dépassement de 89 milliards de FCFA et un taux de réalisation de 126,73 %.

Dans le détail, l’administration douanière a contribué à ces résultats avec plus de 141 milliards de FCFA mobilisés au cours du mois, contre un objectif de 121 milliards. Elle affiche ainsi un taux de réalisation de 116 %, avec un surplus de plus de 20 milliards de FCFA. Le directeur général des Douanes, Dr Yves Kafando, a salué cette performance, qu’il attribue au professionnalisme et au sens du devoir des agents de son administration.

Au-delà de ce résultat mensuel, les Douanes ont également franchi un cap important. À deux mois de la clôture de l’exercice budgétaire 2026, elles avaient mobilisé plus de 1 231 milliards de FCFA, un montant équivalent, selon leur directeur général, à l’ensemble des recettes budgétaires collectées par cette administration au cours de l’année 2025. Par ailleurs, Yves Kafando a mis en avant les résultats de l’opération « Magnan », menée du 10 juillet au 15 octobre 2026, dans le cadre de la lutte contre la fraude.

Pour rappel, selon le compte rendu du Conseil des ministres du 24 septembre 2026, les recettes budgétaires recouvrées au 30 juin atteignaient 1 972,85 milliards de FCFA, contre un objectif de 1 617,43 milliards, soit un taux d’exécution de 121,97 %. À la même période en 2025, elles s’élevaient à 1 562,05 milliards de FCFA. La progression atteint ainsi 410,8 milliards de FCFA en un an.