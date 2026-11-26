Le Canada souhaite donner un nouvel élan à ses relations avec le Bénin. Cette ambition a notamment été évoquée lors d’une audience entre le président du Conseil économique et social (CES), Abdoulaye Bio Tchané, et la nouvelle ambassadrice canadienne, Évelyne Dabiré, au cours de laquelle les perspectives de coopération économique et la contribution des entreprises canadiennes au développement du pays ont été abordées.

Le rapprochement entre le Bénin et le Canada ne se limite pas aux relations diplomatiques. Ottawa souhaite également dynamiser les échanges économiques avec Cotonou, en s’appuyant notamment sur les compétences de ses entreprises et les mécanismes de coopération existants. Cette orientation a été au centre des discussions entre le président du Conseil économique et social (CES), Abdoulaye Bio Tchané, et la nouvelle ambassadrice du Canada près le Bénin, Évelyne Dabiré, reçue en audience le mardi 24 novembre 2026.

Venue dans le cadre d’une visite de courtoisie et de prise de contact, la diplomate a présenté les grandes lignes de sa mission. Elle en a également profité pour féliciter Abdoulaye Bio Tchané à la suite de son élection à la tête de l’institution. Les discussions ont notamment porté sur les possibilités de collaboration entre les deux pays, avec une attention particulière accordée aux secteurs économique et social.

Le Canada entend notamment mettre davantage à contribution le savoir-faire de ses entreprises au profit du développement béninois. Celles déjà implantées dans le pays, tout comme celles qui souhaitent y investir, pourraient ainsi participer à de nouvelles initiatives. Dans cette perspective, l’ambassadrice a évoqué la mobilisation de l’expertise canadienne et le renforcement des programmes de coopération destinés à accompagner les priorités nationales.

Cette orientation rejoint les ambitions de la nouvelle stratégie canadienne pour l’Afrique, qui accorde une place importante au développement des relations économiques avec les pays du continent. Le Bénin figure parmi les partenaires avec lesquels le Canada souhaite approfondir ses échanges et explorer de nouvelles possibilités de collaboration. À cet égard, le CES apparaît comme un interlocuteur institutionnel privilégié pour alimenter la réflexion sur les enjeux économiques et sociaux et favoriser les initiatives dans ces domaines.

À l’issue de l’audience, Évelyne Dabiré s’est réjouie de la qualité des échanges. En outre, elle a réaffirmé la volonté de son pays d’accompagner les efforts de développement du Bénin, tout en insistant sur la nécessité de renforcer les relations économiques bilatérales et de favoriser la contribution des entreprises canadiennes dans différents secteurs.