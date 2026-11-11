Candidature de Teddy Riner: la réaction ironique de Mélenchon

Alors que le judoka Teddy Riner a lancé lundi sa campagne pour 2027, Jean-Luc Mélenchon a commenté l’événement mercredi 11 novembre, lors d’un meeting à La Souterraine, dans la Creuse.

Une pique qui vise d’abord la droite

Devant ses partisans, le leader de La France insoumise a d’abord salué le sportif en lâchant : « Il a de l’allure le gars, c’est un champion ». Mais il a aussitôt nuancé : « Bon, il est de droite et moi de gauche », alors que Riner se dit pourtant « ni de droite ni de gauche » et défend une hausse du salaire net par l’allègement des charges ainsi qu’une réforme des retraites. Dès lors, Mélenchon en a profité pour railler les prétendants déjà déclarés, en conseillant aux militants de droite de réfléchir, car « enfin, ils ont un candidat qui ressemble à quelque chose ».

Dans la foulée, il a affirmé qu’il « préfère battre une droite qui a de la gueule qu’une espèce de cohorte confuse », visant ainsi Bruno Retailleau, Édouard Philippe et Gabriel Attal, avant de reconnaître que le discours de candidature du judoka lui avait paru « intéressant ». Si Emmanuel Macron a de son côté salué « un grand champion », Jean-François Lamour, ancien champion olympique et ex-député, a en revanche qualifié l’initiative de « ridicule ». Reste que, côté intentions de vote, un sondage Cluster 17 crédite Riner de 2 %, loin derrière Mélenchon (19 %) et Marine Le Pen (27 %).