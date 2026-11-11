Teddy Riner : première polémique après l'annonce de sa candidature à la présidentielle

Teddy Riner a annoncé le 9 novembre sa candidature à la présidentielle de 2027. Or, quelques jours plus tard, L’Équipe révèle que le fisc lui réclame 244 789 euros via l’une de ses sociétés, ce que son entourage n’a pas souhaité commenter auprès de l’AFP.

Un contentieux ouvert depuis 2019

Pourtant, ce dossier n’est pas nouveau. Ainsi, le 15 octobre, la cour d’appel administrative de Versailles a donné raison au fisc dans un litige concernant une société de location de voitures de luxe, dont une Ferrari et une Rolls-Royce, que Riner conduisait seul selon l’administration. Par conséquent, les juges ont retenu une « intention délibérée » de minorer l’impôt. De plus, sa holding TR Leader Group a reçu en 2022 un avis de recouvrement de près de 196 000 euros, et sa demande de remboursement d’impôts pour 2016 à 2018 a été rejetée.

Néanmoins, le judoka affirme que sa « probité est irréprochable », d’autant qu’il s’agit d’un litige administratif et qu’aucune poursuite pour fraude fiscale n’est connue à ce jour. Cependant, le contraste est fort pour un candidat qui répète que « nous ne sommes pas condamnés à subir la dette ».