Kylian Mbappé ne garde aucun euro de ses gains en équipe de France depuis 2018, selon une enquête publiée le 15 juillet 2026. Ainsi, le capitaine de la sélection française verserait à des associations toutes les sommes liées à ses matchs avec les Bleus, y compris la prime du titre mondial remporté en Russie, évaluée à 500 000 dollars. Pourtant, ce geste ne date pas d’hier, puisqu’il remonte au Mondial 2018.

À l’époque, l’attaquant jouait au Paris Saint-Germain. Dès lors, il avait annoncé que ses primes iraient à Premiers de Cordée, une association qui fait pratiquer du sport à des enfants malades ou handicapés. En effet, il en est le parrain depuis juin 2017, et son président, Sébastien Ruffin, a raconté avoir été prévenu deux semaines avant la finale. Mbappé avait alors justifié son choix dans une interview en disant : « Je gagne assez d’argent, beaucoup d’argent ». Ensuite, il a expliqué préférer aider les personnes qui en ont besoin. Depuis, rien n’a changé, alors que l’attaquant du Real Madrid est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection.

Un engagement qui remonterait à ses débuts en Bleu

Son entourage donne toutefois une version plus large. Selon lui, le joueur a toujours agi ainsi depuis son arrivée chez les Bleus, et pas seulement depuis 2018, puisqu’il assure : « Depuis ses débuts en équipe de France, il a toujours choisi de reverser l’intégralité de ses primes de sélection ».

Mbappé a déjà opposé la Fédération française de football sur un sujet voisin. En effet, il avait refusé en 2022 de participer à une séance photo des Bleus pour contester la convention sur les droits à l’image. Par conséquent, un accord a été trouvé en septembre 2023 sur une nouvelle version du texte, sous l’impulsion du capitaine.