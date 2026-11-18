Kylian Mbappé a pesé sur plusieurs décisions de la Fédération française de football (FFF) pendant le Mondial 2026, organisé aux États-Unis. En juillet 2026, il a été révélé que le capitaine des Bleus aurait fait changer l’avis de l’instance sur la cryothérapie, puis sur les primes. Ainsi, les Bleus ont été éliminés en demi-finale, au bout de plusieurs semaines de tensions avec leur fédération. Ces deux dossiers ne sont donc pas isolés, car le climat entre le groupe et la direction s’est dégradé tout au long du tournoi.

En mars, lors de la dernière trêve internationale avant le tournoi, le staff de Didier Deschamps et les joueurs auraient demandé un dispositif de cryothérapie pour le camp de base de Boston, où de fortes chaleurs étaient attendues. Alors, le président de la FFF, Philippe Diallo, et la direction auraient d’abord refusé, en raison du coût. Mbappé serait ensuite intervenu en personne. Finalement, après son insistance, la fédération aurait revu sa position, et l’outil aurait été mis à la disposition de tout le vestiaire.

Les primes, second sujet de friction

Pour sa part, la FFF craignait de perdre de l’argent avec cette compétition et voulait réduire les primes. Ainsi, Diallo aurait proposé de ne les verser qu’à partir des demi-finales. Mbappé aurait alors répondu que les huitièmes et les quarts de finale méritaient eux aussi une récompense, et la fédération a fini par céder. D’ailleurs, les discussions sur les primes et sur les places réservées aux proches des joueurs avaient traîné avant le début du Mondial.

Deschamps, entre distance et fin de cycle

Par ailleurs, le choix de l’hôtel avait lui aussi créé des crispations, et le journaliste François Vignolle, coauteur du livre Des étoiles dans les yeux, a évoqué un « mur de Boston » entre l’établissement et les équipes de Diallo. De même, il décrit un sélectionneur qui se sentait lâché, puisque Deschamps « a l’impression que la fédération française est déjà passée à Zinédine Zidane ».

En effet, Diallo avait déclaré publiquement qu’il savait déjà qui prendrait la suite, alors que Deschamps était toujours en poste. Dans la foulée, le sélectionneur aurait même décliné un hommage pour ses 14 ans à la tête des Bleus. Enfin, Zinédine Zidane lui a succédé et a dirigé son premier match le 25 septembre en Turquie, une victoire 1-0 en Ligue des nations grâce à un but de Mbappé.